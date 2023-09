PDIP akan Bangun Kantor Rp6,5 Miliar di Pacitan, Dekat Museum SBY

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya akan membangun museum dan renovasi kantor partai di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur senilai Rp6,5 miliar.

Awalnya, Hasto memuji kemegahan museum milik presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ada di Pacitan, Jawa Timur. Museum yang baru diresmikan pada 17 Agustus 2023 itu bernama Museum dan Galeri Seni SBY-Ani.

“Pak SBY membangun museum di Pacitan. Museumnya bagus, 200 meter dari museum itu kantor PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam pembukaan Rakerda PDIP Banten di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Minggu (10/9/2023), dikutip dari rilis media.

Terinspirasi dari kemegahan museum dan galeri seni milik presiden ke-6 RI itu, Hasto mengatakan PDIP akan merenovasi kantor partainya di Pacitan disertai dengan pembangunan museum.

Politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan sejumlah pihak mau bergotong royong dalam pembangunan kembali Kantor PDIP di Pacitan. Bahkan, lanjutnya, terkumpul dana hingga miliaran rupiah untuk merealisasikan rencana itu.

“Akhirnya terkumpul Rp6,5 miliar untuk membangun kantor Partai. Jadi, ini the power of idea. Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Selama imajinasinya bagus,” kata Hasto.

Menurutnya, meski lokasinya berdekatan, renovasi dan pembangunan museum di Kantor DPC PDIP Pacitan itu tidak akan merusak lingkungan Museum Ani-SBY. Pendirian museum itu sendiri merupakan usulan sejarawan serta kurator museum Bonnie Triyana.

“Maka kita bangga, cara gambarnya gimana? Bupati Trenggalek kita telepon, gotong royong bangunin, siapin gambarnya. Kita menyebutnya museum rakyat. Tempat kader partai bertemu rakyat,” jelas Hasto.

