Indonesia-Turki Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional dan Terorisme

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Turki sepakat bekerja sama untuk memperkuat keamanan kedua negara, khususnya melawan kejahatan transnasional dan terorisme.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia dan Turki memiliki kepentingan yang sama untuk membasmi terorisme.

Kerja sama Indonesia-Turki tertuang dalam dokumen bilateral ”Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan (Security Cooperation Agreement/SCA)".

“SCA merupakan pengukuhan atas komitmen kerja sama bidang keamanan Indonesia-Turki yang telah lama disepakati, namun tertunda karena pandemi Covid-19," katanya.

Perjanjian itu ditandatangani Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Turki Ali Yerlikaya di Ankara, Turki, pada Rabu (23/8/2023).

"SCA akan menjadi payung dan akan mempercepat finalisasi negosiasi naskah perjanjian turunan antara Polri dan BNPT RI dengan mitranya di Kementerian Dalam Negeri Turki," ujarnya, dalam keterangan resmi, pada Kamis (24/8/2023).

Mahfud juga mengundang Ali Yerlikaya untuk menghadiri pertemuan Security Dialogue Meeting (SDM) pertama di Indonesia pada 2024, sebagai kelanjutan dari kerja sama tersebut.

SDM sebagai sarana mengkaji perkembangan kerja sama keamanan pada bidang penanganan kejahatan transnasional, capacity building, penegakan hukum serta isu terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencucian uang pendanaan kegiatan terorisme, dan kerja sama kepolisian.

“SDM Indonesia dan Turki tidak hanya wadah untuk mengidentifikasi masalah, namun yang terpenting adalah wahana untuk memutuskan solusi bersama”, tambahnya.

Ali Yerlikaya mengapresiasi kunjungan Mahfud dan menyebut Indonesia sebagai negara mitra strategis Turki di Asia Tenggara. Keduanya melakukan kerja sama yang berfokus pada joint development, joint production, market sharing produk-produk pertahanan dalam skala besar.

Selain itu, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan perkembangan kerja sama bilateral kepolisian Indonesia-Turki terutama di bidang transnational crime dan peningkatan kapasitas aparat keamanan.

”Ini kerja sama yang sudah kita persiapkan sejak tahun 2021 dan bisa kita selesaikan sebelum saya mengakhiri jabatan. Kerjasamanya sendiri sudah banyak, namun ini memberikan payung hukum bagi kerjasama-kerjasama tersebut”, ujarnya.

Berdasarkan catatan, 54 personel Polri mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Turki seperti pelatihan cybercrime, anti-terorisme, pelatihan amunisi dan operasi penembakan sejak 2020.

Sebaliknya, personel Kepolisian Turki juga mengikuti program pelatihan di Indonesia seperti pelatihan polisi wanita di Labuan Bajo, November 2021. Selain itu, juga Pelatihan "Law of the Sea and Maritime Enforcement Training" yang digelar oleh Bakamla RI, pada 2021, dan pelatihan lainnya.

Seperti diketahui, Mahfud melakukan kunjungan kerja ke Turki untuk melakukan pertemuan bilateral bersama Mendagri Turki, Gubernur Istanbul, serta pertemuan dengan para pelajar dan masyarakat Indonesia di Ankara dan Istanbul, pada 23-25 Agustus 2023.

Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Politik Luar Negeri Rina P Soemarno, Asdep Amerop Vitto Tahar, Staf Khusus Media Rizal Mansury, dan Staf Khusus Antar Lembaga Budi Kuncoro.

