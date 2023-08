Ahli Sebut Serangan ke Jembatan Krimea Bikin Gerak Pasukan Rusia Melambat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan Ukraina terhadap jembatan jalan yang menghubungkan Krimea yang diduduki Rusia ke Oblast Kherson yang diduduki Rusia "menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap logistik," tulis Institute for the Study of War (ISW) dalam analisisnya pada 6 Agustus.

Pada 6 Agustus, militer Ukraina mengonfirmasi serangan di Jembatan Chonhar dan Jembatan Henichesk, yang menghubungkan semenanjung Krimea dengan wilayah di Oblast Kherson yang saat ini diduduki oleh pasukan Rusia.

Jembatan itu penting secara strategis, berfungsi sebagai rute utama untuk komunikasi, logistik, dan transportasi Rusia. Jembatan Chonhar mewakili rute terpendek antara Krimea dan garis depan selatan.

Serangan di Jembatan Henichesk "kemungkinan memaksa pasukan Rusia untuk mengalihkan lalu lintas militer dari Arabat Spit ke rute barat yang lebih panjang antara Krimea yang diduduki dan Oblast Kherson yang diduduki," tulis ISW.

Ini akan menyebabkan "kemacetan besar" dalam jalur komunikasi Rusia, menurut ISW.

ISW menunjukkan bahwa beberapa jalan yang telah dialihkan lalu lintasnya oleh pasukan Rusia setelah serangan jembatan "dalam jangkauan artileri" pasukan Ukraina di Oblast Kherson.

Hal ini dapat memaksa pasukan Rusia untuk mengambil jalan belakang yang kurang efisien, memperlambat pengangkutan peralatan dan personel ke garis depan selatan.

Mengganggu logistik Rusia adalah komponen utama dari serangan balik Ukraina.

