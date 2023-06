Geger RI Beli 12 Jet Tempur Bekas Mirage 2000-5 Seharga Rp12 T, Apa Nggak Kemahalan Pak Menhan?

Bisnis.com, SOLO - RI belakangan dihebohkan dengan kabar jika Menhan Prabowo Subianto akan membeli 12 unit jet tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Anggaran yang akan dikeluarkan RI untuk membeli 12 unit pesawat tempur bekas tersebut mencapai Rp12 Triliun.

Dilansir dari situs resmi Kemhan, Pengadaan (A) MRCA/Mirage 2000-5 beserta dukungannya dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk (A) MRCA / Mirage 2000-5 (Beserta Dukungannya) sebesar USD 734.535.100.

Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar EUR 733,000,000.00 dengan penyedia Excalibur International a.s., Czech Republic. Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

Materiil kontrak tersebut meliputi 12 MIRAGE 2000-5 Ex. Qatar Air Force (9 Single Seat And 3 Double Seat, 14 Engine and T-cell, Technical Publications, GSE, Spare, Test Benches, A/C Delivery, FF & Insurance, Support Service (3 Years), Training Pilot And Technician, Infrastructure, dan Weaponary. Saat ini status kontrak dalam proses efektif kontrak.

Bukan tanpa alasan mengapa Prabowo ingin membeli jet tempur baru, meski dalam kondisi bekas.

Alasan Kemhan RI melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 Ex Qatari Air Force adalah karena Indonesia membutuhkan Alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan delivery secara cepat untuk.

Langkah ini dilakukan guna menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakainya, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya delivery pesawat pesanan pengadaan baru.

Muncul pertanyaan tentang harga Mirage 2000-5 yang dianggap kemahalan. Sebab dengan harga Rp12 Triliun untuk 12 unit, maka satu unit pesawat tempur ini punya harga senilai Rp1 Triliun.

Apakah benar harga ini kemahalan?

