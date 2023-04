Insiden di Laut China Selatan, AS Desak China Tak Provokatif Terhadap Kapal Filipina

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menuduh China telah mengusik dan mengintimidasi kapal Filipina. AS meminta Beijing untuk mengakhiri tindakan provokatif di Laut China Selatan setelah hampir terjadi tabrakan baru-baru ini antara kapal China dan kapal Penjaga Pantai Filipina.

“Kami meminta Beijing untuk berhenti dari perilakunya yang provokatif dan tidak aman,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, dikutip dari Aljazeera, Minggu (30/4/2023).

Desakan tersebut dilontarkan oleh perwakilan AS, dua hari sebelum Presiden Joe Biden akan menjamu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, di Washington DC.

Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan bahwa serangan terhadap pasukan keamanan atau kapal publik Filipina akan memicu tanggapan AS.

“AS mendukung sekutu Filipina kami dalam menegakkan tatanan maritim internasional berbasis aturan dan menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata di Pasifik, yang meliputi Laut Cina Selatan, terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang, termasuk yang dimiliki oleh Filipina. Penjaga Pantai, akan meminta komitmen pertahanan bersama AS,” kata Miller.

Belum lama ini, AS menyoroti insiden di mana kapal China dan Filipina yang berada lepas pantai Kepulauan Spratly yang nyaris bertabrakan. Kejadian tersebut menjadi salah satu dari serangkaian panjang insiden maritim antara kedua negara di Laut China Selatan yang bergolak.

Filipina pada Jumat (28/4/2023) menuduh penjaga pantai China melakukan “taktik agresif" setelah insiden selama patroli Penjaga Pantai Filipina di dekat Second Thomas Shoal, yang dikuasai Filipina di kepulauan Spratly, titik nyala untuk pertengkaran sebelumnya yang terletak 105 mil laut (195km) dari lepas pantainya.

Second Thomas Shoal adalah rumah bagi kontingen militer Filipina kecil di atas kapal AS era Perang Dunia Kedua yang berkarat yang sengaja dikandangkan pada 1999 untuk memperkuat klaim teritorial Filipina di Laut Cina Selatan.

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, mengabaikan keputusan internasional bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Insiden tersebut terjadi saat wartawan kantor berita AFP dan beberapa media lainnya diundang untuk bergabung dengan dua kapal Penjaga Pantai Filipina dalam patroli perairan selama enam hari, mengunjungi selusin pulau dan terumbu karang.

Kapal Filipina mendekati Second Thomas Shoal, yang dikenal di China sebagai Ren'ai Jiao. Saat satu perahu, BRP Malapascua, yang membawa wartawan Filipina, mendekati beting, sebuah kapal Penjaga Pantai China yang ukurannya lebih dari dua kali lipat berlayar ke jalurnya.

Perwira komandan Malapascua mengatakan kapal China itu datang dalam jarak 45 meter (150 kaki) dari kapalnya, dan hanya tindakan cepatnya yang menghindari kapal-kapal berlambung baja itu saling bertabrakan.

Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari Jumat bahwa kapal-kapal Filipina telah menyusup tanpa izin China dan menyebutnya sebagai tindakan yang direncanakan dan provokatif.

Manila menanggapi, mengatakan bahwa patroli rutin di perairan kita sendiri tidak dapat direncanakan atau provokatif dan bersikeras bahwa mereka akan terus melakukan patroli.

Presiden Filipina Marcos bersikeras dia tidak akan membiarkan China merusak hak negaranya di laut dan condong ke arah AS saat dia berusaha untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Washington dalam menghadapi China yang semakin agresif secara regional.

Pergeseran ini telah membuat China khawatir, yang menuduh Washington mencoba membuat celah antara Beijing dan Manila.

Dukungan moral dan praktis untuk Filipina

Marcos dijadwalkan tiba di AS pada Minggu (30/4/2023), untuk menegaskan kembali hubungan khusus antara Manila dan Washington, yang merupakan sekutu lama.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tidak mungkin meremehkan kepentingan strategis Filipina, meskipun hubungan itu lebih dari sekadar keamanan.

“Kami berusaha untuk tidak menjadi provokatif, tetapi untuk memberikan dukungan moral dan praktis bagi Filipina saat mereka mencoba memasuki Pasifik Barat yang kompleks. Posisi geografis mereka kritis, ” kata pejabat itu.

Para ahli mengatakan AS melihat Filipina sebagai lokasi potensial untuk roket, rudal, dan sistem artileri untuk melawan invasi amfibi China ke Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan setelah pertemuan gabungan pertama pejabat tinggi pertahanan AS dan Filipina awal bulan ini bahwa terlalu dini untuk membahas aset apa yang ingin AS tempatkan di pangkalan-pangkalan di Filipina.

Ini adalah masalah yang sensitif bagi Manila, tidak hanya karena keprihatinannya terhadap China, mitra dagang utamanya, tetapi juga mengingat penentangan domestik terhadap kehadiran militer AS di masa lalu.

Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan peta jalan dalam beberapa bulan mendatang untuk pengiriman bantuan pertahanan AS ke Filipina selama lima sampai 10 tahun ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News