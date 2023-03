Pasukan Rusia di Bakhmut Kewalahan, Pimpinan Wagner Kritik Kemenhan Rusia

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for the Study of War mengungkap tentara bayaran yang didukung negara Rusia, Wagner Group, mendekati puncak kewalahan di Bakhmut.

The Kyiv Independent melaporkan, pimpinan Wagner Group, Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengkritik Kementerian Pertahanan Rusia karena tidak menyediakan cukup amunisi bagi para pejuangnya yang mengurangi kemampuan Wagner untuk melakukan serangan terhadap Bakhmut.

Padahal Prigozhin mengklaim pada 15 Maret bahwa Wagner harus memperluas pengepungannya di Bakhmut, sebuah kota yang diperangi di Oblast Donetsk timur Ukraina.

Sementara itu, Prigozhin mengklaim bahwa Wagner merebut Zaliznianske, sebuah desa kecil sekitar sembilan kilometer sebelah utara Bakhmut.Ukraina belum mengonfirmasi perebutan desa tersebut.

Namun, ISW, sebuah think-tank AS yang menganalisis perang di Ukraina, menekankan bahwa "perebutan Zaliznianske dan kota-kota kecil serupa lainnya di utara Bakhmut tidak mungkin meningkatkan kemampuan Wagner untuk merebut Bakhmut sendiri atau membuat keuntungan signifikan lainnya secara operasional."

“Pencapaian Wagner baru-baru ini di utara Bakhmut justru menunjukkan bahwa pasukan tersebut telah kehilangan tenaga, artileri, dan peralatan dalam pertempuran untuk Bakhmut kemungkinan akan membatasi kemampuan Wagner untuk menyelesaikan pengepungan dekat Bakhmut atau mendapatkan wilayah yang luas dalam pertempuran untuk daerah perkotaan.”

Baca Juga Ada Perang Rusia-Ukraina, Bos BRI Optimistis Kredit Tumbuh 9 hingga 11 Persen

Menurut ISW, serangan Wagner “tidak akan cukup” untuk merebut Bakhmut. “Pasukan Rusia tidak melakukan operasi ofensif aktif atau sukses di tempat lain, dan karena laju operasi melambat di sepanjang sektor kritis di garis depan, membuat pasukan Ukraina kemungkinan memiliki peluang yang meningkat untuk mendapatkan kembali inisiatif,” kata think-tank.

Pada saat yang sama, penasihat militer Inggris, Ian Stubbs, dalam pidatonya pada tanggal 15 Maret di Wina, mengatakan bahwa "Rusia menderita dengan korban yang sangat tinggi."

“Sejak Mei tahun lalu, antara 20.000–30.000 Wagner dan pasukan reguler Rusia telah tewas dan terluka di daerah sekitar Bakhmut saja,” kata Stubbs.

Inggris memperkirakan bahwa sebagian besar korban berasal dari pasukan Wagner.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia terus bersikeras merebut Vuhledar, kota lain di Oblast Donetsk.

Menurut laporan intelijen harian kementerian, upaya Rusia untuk menyerbu Vuhledar "hampir pasti" melambat dalam seminggu terakhir, menyusul serangan gagal yang berulang dan sangat mahal.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pada 17 Maret bahwa pasukan Rusia sedang bersiap untuk melanjutkan serangan mereka di Vuhledar.

Sebelumnya pada 1 Maret, New York Times melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah menghancurkan setidaknya 130 tank Rusia dan pengangkut personel lapis baja selama pertempuran "epik" selama tiga minggu di Vuhledar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News