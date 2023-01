Politisi Prancis Tuduh AS Berniat Memulai Perang di Eropa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Partai Politik The Patriots Prancis, Florian Philippot menuduh Amerika Serikat (AS) memiliki niat untuk memulai perang dunia di Eropa. Menurutnya, AS telah menekan negara-negara Uni Eropa (UE) untuk mengirimkan senjata yang semakin banyak ke Ukraina.

"Di bawah tekanan Amerika Serikat, negara-negara UE benar-benar tidak sadarkan diri terkait pengiriman senjata yang semakin berat (ke Presiden Ukraina) Volodymyr Zelensky," katanya.

Dia menyampaikan pada Jumat (20/1/2023) dan menuding AS menginginkan untuk terjadinya perang dunia di Eropa.

"Para elang Amerika menginginkan perang dunia di Eropa," lanjut Philippot, seperti dilansir dari TASS, Sabtu (21/1/2023).

Pihaknya mencatat bahwa Presiden Prancis, Emmanuel Macron mungkin akan mengirim tank Leclerc ke Ukraina. Pada 5 Januari 2023, Philippot meminta Macron untuk menolak pengiriman senjata ke Kyiv, Ukraina.

Selain itu, dia mengatakan bahwa keputusan itu akan melemahkan Angkatan Darat Prancis dan tidak memungkinkan untuk menghentikan konflik.

Sehari sebelumnya pada 4 Januari 2023, Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tak lama dari itu pemerintahan Macron mengumumkan rencana Prancis untuk mengirimkan tank ringan ke Ukraina.

Tank yang akan dikirim ke Ukraina yaitu, tank beroda AMX-10 RC, yang diproduksi antara tahun 1976 dan 1994.

Sedangkan, Kementerian Pertahanan Prancis menyatakan bahwa sebanyak 248 tank yang saat ini beroperasi sedang diganti secara bertahap dengan kendaraan pengintai Jaguar.

