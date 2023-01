23 Januari Cuti Bersama, Berikut Daftar Lengkap Hari Libur dan Cuti Bersama 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Senin, 23 Januari 2023 ditetapkan sebagai cuti bersama, tidak wajib.

Dalam waktu dekat ini ada cuti bersama pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Cuti bersama ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang jatuh pada Hari Ahad tanggal 22 Januari 2023. Hal ini berarti ada libur panjang pada akhir pekan ini.

Dikutip dari NU Online, [emerintah sendiri telah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2023. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Baca Juga : Kalender Libur Nasional 2023, Ada 24 Hari Libur dan Cuti Bersama

Keputusan tersebut menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 sebanyak 24 hari, yang terdiri dari libur nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari.

Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2023 ditetapkan 8 hari, sehingga total libur nasional dan cuti bersama sebanyak 24 hari," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dikutip dari laman Menpan yang diakses NU Online pada Rabu (18/1/2023).

Keputusan pemerintah melalui SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 dapat diunduh pada tautan berikut: https://jdih.menpan.go.id/puu-1564-Skb.html

Baca Juga : Selain PNS, Ini Daftar Cuti Bersama untuk PPPK 2023

Berikut Daftar Libur Nasional Tahun 2023

1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi

22 Januari: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

18 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Baca Juga : Resmi! Jokowi Tetapkan Cuti Bersama PNS 8 Hari di 2023

22 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

7 April: Wafat Isa Al Masih 22-23 April: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah 1 Mei: Hari Buruh Internasional

18 Mei: Kenaikan Isa Al Masih

1 Juni: Hari Lahir Pancasila 4 Juni: Hari Raya Waisak 2567 BE

29 Juni: Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah

19 Juli: Tahun Baru Islam 1445 Hijriah

17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember: Hari Raya Natal Berikut

Daftar Cuti Bersama Tahun 2023

23 Januari: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

23 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

21, 24, 25, dan 26 April: Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah

2 Juni: Hari Raya Waisak

26 Desember: Hari Raya Natal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : cuti bersama hari libur nasional