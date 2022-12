Momen Presiden Jokowi Jenguk Jenderal Try Sutrisno di RSPAD

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjenguk Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Momen kunjungan tersebut dibagikan oleh Kepala Negara melalui Instagram pribadinya.

Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dan tampak menyalami Try Sutrisno. Sementara Mantan Panglima Angkatan Bersenjara Republik Indonesia (ABRI) itu tampak berbaring dan menggenggam tangan Presiden Jokowi.

Baca Juga : PDIP Tanggapi Kode Jokowi Soal Reshuffle Kabinet

“Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta,” tulis Jokowi di Instagram, dikutip Jumat (23/12/2022).

Jokowi pun membagikan kondisi terkini Try Sutrisno. Dia menyebutkan bahwa kondisi Try Sutrisno sudah membaik dan stabil. Jokowi mengatakan bahwa Try Sutrisno bahkan bisa banyak mengobrol dengan ayah Irjen Firman Shantyabudi itu.

“Alhamdulilah, beliau sudah membaik dan stabil. Siang tadi kami banyak mengobrol banyak. Pak Try menyampaikan banyak hal mengenai bangsa dan negara ini,” katanya.

Baca Juga : Prabowo Jenguk Try Sutrisno yang Dirawat di RSPAD

Jokowi pun memohon doa bagi kesembuhan Try Sutrisno. Dia berharap Try Sutrisno bisa pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga.

“Mohon doa dari kita semua,” tandasnya.

Sebelumnya, beberapa tokoh juga telah menjenguk Jenderal Purnawirawan itu. Seperti halnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menjenguk Try Sutrisno dua hari lalu. Selain itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono juga turut menjenguk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Jokowi try sutrisno