Tragedi Halloween di Korea Selatan, Joe Biden hingga Rishi Sunak Kirimkan Pesan

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pemimpin dunia mengirimkan belasungkawa dan pesan dukungan ke Korea Selatan, akibat tragedi dalam kerumunan perayaan Halloween di distrik Itaewon, Yongsan-gu, Seoul.

Melansir CNN, Minggu (30/10/2022), Presiden AS Joe Biden dan istrinya Jill turut mengirimkan pesan dukungannya ke Korea Selatan.

“Kami berduka bersama rakyat Republik Korea dan mengirimkan harapan terbaik kami untuk pemulihan yang cepat bagi semua yang terluka,” tulis Joe Biden dan istrinya.

Duta besar AS untuk Korea Selatan Philip Seth Goldberg, pagi ini, Minggu (30/10/2022) juga mengirimkan pesan belasungkawa melalui twitter resminya @USAmbROK, dalam bahasa Inggris dan Korea.

“Saya hancur oleh hilangnya nyawa yang tragis di Itaewon tadi malam. Tolong ketahui pikiran saya, dan pikiran tim kami di Kedutaan Besar AS Seoul, bersama orang-orang Korea dan terutama orang-orang terkasih dari mereka yang tewas, serta banyak yang terluka dalam insiden bencana ini,” tulis dia.

I’m devastated by the tragic loss of life in Itaewon last night. Please know my thoughts, and those of our team at U.S. Embassy Seoul, are with the Korean people and especially the loved ones of those who perished, as well as the many injured in this catastrophic incident.