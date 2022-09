Tim PMO Pegadaian Melenggang di Kancah Internasional

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Program transformasi PT Pegadaian mencuri perhatian, terbukti Tim Project Management Office (PMO) berhasil menjadi jawara dalam ajang bergengsi PMO Global Awards 2022 regional Asia-Pasifik yang diikuti oleh perwakilan dari 25 negara.

Pegadaian berhasil mengalahkan Al Ain Municipality dari UEA, sehingga Pegadaian resmi menjadi finalis untuk PMO Category pada PMO Global Awards 2022 melawan regional lain seperti Eropa, Afrika dan Amerika.

Senior Executive Vice President Transformations Office Sahat P. Pangaribuan mengatakan para finalis PMO Regional akan kembali bersaing untuk menjadi The Best World PMO 2022 yang akan diumumkan pada bulan November 2022 dalam closing ceremony PMO Global Awards 2022.



“Tentunya kami bersyukur sekaligus bangga, karena program transformasi yang dirancang dan diimplementasikan perusahaan memperoleh apresiasi baik di kancah nasional maupun internasional. Kami berharap, masyarakat maupun terutama nasabah serta seluruh Insan Pegadaian memberikan dukungan doa kepada kami agar bisa menjadi The Best World PMO 2022. Kami yakin ajang ini tidak hanya membawa nama baik Pegadaian saja tetapi juga bangsa Indonesia,” jelas Sahat, dikutip Selasa (13/9/2022).

Baca Juga : Paramount Petals di Tangerang Raih Penghargaan Ajang Properti Indonesia Award

Sahat juga menambahkan, bahwa ajang ini memberikan motivasi yang besar dalam meningkatkan peranan PMO dalam mendukung transformasi perusahaan.

“Proses transformasi harus ada yang mengawal, maka peran PMO sangat vital untuk memastikan agar strategi transformasi dan milestone berjalan on the track. Maka, keikutsertaan Pegadaian dalam PMO Global Awards ini menjadi salah satu cara agar PMO Pegadaian dapat terus melakukan perbaikan dan penyesuaian dengan praktek terbaik PMO Dunia,” tambah Sahat.

PMO Global Awards merupakan kompetisi kelas dunia yang digelar untuk memberikan penghargaan bagi PMO terbaik dunia, kompetisi ini diadakan tahunan oleh PMO Global Alliance yang berpusat di Brazil. Pada kompetisi ini setiap Perusahaan harus menggambarkan bagaimana perjalanan Perusahaan tersebut dapat membawa pengaruh bagi customer, lingkungan masyarakat, bahkan negara serta peranan PMO di dalamnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pegadaian pt pegadaian Pegadaian