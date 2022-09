Dapat Gelar Baru, Pangeran William Jadi Pewaris Takhta Kerajaan Inggris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kensington, Inggris, mengumumkan bahwa Pangeran William dan Kate Middleton kini menjadi Duke dan Duchess of Cornwall dan Cambridge. Gelar tersebut diberikan setelah Charles naik takhta menjadi Raja Inggris usai Ratu Elizabeth II meninggal.

Perubahan gelar Pangeran William dan Kate Middleton ini terungkap dari akun resmi Twitter Istana Kensington @KensingtonRoyal. Akun Twitter untuk William dan Kate sekarang menyebut pasangan itu sebagai Duke dan Duchess of Cornwall dan Cambridge.

"The official account of The Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge and the Royal Foundation, based at Kensington Palace," demikian keterangan pada akun Twitter @@KensingtonRoyal.

Melansir The Guardian, Jumat (9/9/2022) Pangeran William kini menjadi pewaris takhta, dan istrinya sebelumnya adalah Duke dan Duchess of Cambridge. Mereka nampaknya mengambil gelar yang dulu disediakan untuk Charles dan istrinya Camilla.

Posisi Pangeran William sekarang menjadi pewaris takhta kerajaan inggris berikutnya setelah ayahnya, Charles naik takhta menjadi Raja Inggris yang baru setelah Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis (8/9/2022) di Kastil Balmoral, Skotlandia.

Pangeran William saat ini berada di Balmoral bersama anggota keluarga kerajaan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, ratu terlama dalam sejarah Inggris, telah meninggal pada Kamis (8/9/2022) waktu setempat, setelah sebelumnya tim dokter menyatakan kondisi kesehatannya menurun.

Pangeran Charles, pewaris takhta sejak usia tiga tahun, sekarang menjadi raja, dan akan diumumkan secara resmi di Istana St James di London sesegera mungkin.

Bendera di gedung-gedung penting di Inggris dan di seluruh Persemakmuran diturunkan menjadi setengah tiang saat periode berkabung resmi diumumkan.

Sebagai Ratu Inggris dan 15 kerajaan lainnya, dan kepala Persemakmuran 54 negara, Elizabeth II dengan mudah menjadi kepala negara yang paling dikenal di dunia selama masa pemerintahan yang luar biasa panjang.

