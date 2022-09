Pangeran Harry Jenguk Ratu Elizabeth Tanpa Didampingi Meghan Markle

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh keluarga Kerajaan Inggris berkumpul di Kastil Balmoral untuk mendampingi Ratu Elizabeth yang kondisi kesehatannya dikabarkan menurun pada Kamis (8/9/2022).

Melansir The Guardian, Kamis (8/9/2022), Pangeran Charles sang pewaris takhta, telah berada di kastil Balmoral, Skotlandia mendampingi Ratu Elizabeth. Pangerang William juga dikabarkan telah tiba di Kastil Balmoral untuk menemui Ratu Elizabeth.

Sementara itu, Pangeran Harry saat ini masih dalam perjalanan menuju Kastil Balmoral. Dia akan menjenguk Ratu Elizabeth tanpa didampingi istrinya Meghan Markle.

"Duchess of Sussex tidak bepergian ke Balmoral dengan Duke of Sussex, dengan Harry melakukan perjalanan sendiri," menurut sumber PA seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (8/9/2022).

Duchess of Sussex akan tetap berada di London tetapi tidak akan menghadiri penghargaan WellChild seperti yang direncanakan sebelumnya. Namun Meghan akan bergabung dengan Harry di Skotlandia beberapa hari kemudian.

Pangeran Harry bergegas menuju Kastil Balmoral untuk berada di sisi neneknya di tengah kekhawatiran dokter terhadap kesehatan Ratu Elizabeth.

"Harry menuju ke Skotlandia pada Kamis, di mana ratu berada di bawah pengawasan medis di Kastil Balmoral," kata juru bicara Duke of Sussex seperti dikutip dari People, Kamis (8/9/2022).

Harry dan Meghan awalnya dijadwalkan menghadiri WellChild Awards di London pada Kamis, tetapi kehadiran mereka pada agenda tersebut telah dibatalkan. Mereka melakukan perjalanan dari California rumah mereka ke Eropa minggu ini untuk serangkaian kunjungan dengan organisasi amal lama mereka.

Istana Buckingham mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis pagi bahwa stelah evaluasi lebih lanjut pagi ini, tim dokter kerajaan prihatin dengan kesehatan Ratu Elizabeth dan telah merekomendasikan ratu tetap di bawah pengawasan medis.

