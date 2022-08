Simak 10 Nama Malaikat dan Tugasnya yang Wajib Kamu Tahu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ada banyak nama malaikat dan tugasnya dalam ajaran Islam. Namun hanya diketahui oleh Allah SWT. Meski begitu, terdapat sepuluh malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang tidak pernah membantah dan menuruti segala perintah Allah SWT. Karena termasuk ke dalam rukun Islam, kamu juga harus mengenalkan dan mengajarkan nama-nama malaikat kepada anak kamu.

Menurut sebuah studi di University of Southern California’s Brain and Creativity Institute, menemukan bahwa pengalaman music di masa kanak-kanak dan mempercepat perkembangan otak, khususnya di bidang penguasaan Bahasa dan keterampilan membaca.

Bahkan saat menghafal nama-nama malaikat sambil bernyanyi dan memainkan alat music, ini akan meningkatkan kemampuan lainnya. Dilansir dari National Association of Music Merchants Foundation (NAMM Foundation), belajar memainkan alat music dapat meningkatkan pembelajaran matematika dan bahkan meningkatkan nilai SAT.

Berikut beberapa nama malaikat dan tugasnya yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Malaikat Jibril

Jibril termasuk kepada nama-nama malaikat yang wajib untuk ditemani. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada rasul-rasulnya. Selain itu, malaikat Jibril juga memiliki tugas lain yang salah satunya adalah meniupkan roh pada setiap janin dan kandungan.

Nama malaikat Jibril disebut sebanyak dua kali dalam Alquran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat Tahrim ayat 4. Dalam surat Al Baqarah, Allah SWT menjelaskan beberapa tugas yang dimiliki oleh malaikat Jibril, yakni:

“Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Alquran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman (QS Al-Baqarah:97)

2. Malaikat Israfil

Malaikat ini memiliki tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala adalah sejenis terompet sebagai tanda datangnya hari kiamat. Terompet sangkakala terus menerus menempel di mulutnya sampai dating perintah Allah SWT untuk meniupnya di hari kiamat.

Saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, saat itu hari kiamat tiba dan seluruh makhluk hidup bernyawa di dunia akan mati. Lalu pada tiupan kedua, semua roh makhluk hidup yang nyawanya sudah tercabut akan kembalik ke jasad masing-masing dan hidup Kembali.

3. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail memiliki tugas untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di dunia. Rezeki tersebut tidak hanya untuk manusia saja, karena banyak bentuk rezeki bermacam-macam, seperti hujan, mengatur kesuburan tanah dan tumbuh-tumbuhan serta hewan yang ada di muka bumi.

Rasulullah SAW menyebutkan nama malaikat Mikail sebagai salah satu pembantu Rasulullah SAW dari langit. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan empat pembantu: dua dari penduduk langit yaitu Jibril dan Mikail. Dan dua hari penduduk bumi yaitu Abu Bakar dan Umar” (HR Ibnu Abbas).

4. Malaikat Izrail/Maut

Tugas malaikat Izrail adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu pun makhluk hidup yang terlewat adri takdirnya jika memang sudah waktunya mati. Allah SWT juga berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati.

Disebutkan juga setelah semua makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat dan hanya tersisalah malaikat Izrail, Allah SWT kemudian memerintahkan malaikat Izrail untuk mencabut nyawanya sendiri.

5. Malaikat Munkar

Ketika manusia meninggal dan ruh meninggalkan jasad, ruh akan pergi menuju ke alam barzakh (alam kubur). Ruh akan ditanya oleh malaikat Munkar yang akan menanyai perihal keimanan. Pertanyaan ini dimulai Ketika proses penguburan telah selesai, dan 70 langkah orang terakhir dari tempat dikuburnya mayat telah pergi.

6. Malaikat Raqib

Malaikat Raqib memiliki tugas untuk mencatat amalan kebaikan manusia selama masa hidupnya. Sebab, semua perbuatan hidup di dunia aka dicatat oleh malaikat dan mendapatkan pembalasannya di hari akhir.

Sebagai orang yang beriman, diharuskan untuk selalu berbuat baik agar mendapatkan pahala yang banyak dan terhindar dari siksa neraka. Sebab, malaikat rawib yang setia berada di sisi manusia sambil menunggu untuk mencatat amal baik yang dilakukan.

7. Malaikat Malik

Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak dapat beriman kepada Allah SWT. Keterangan akan hal ini terdapat pada alquran, yakni:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS At-tahrim:6)

“Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.” (QS Shad:57)

“Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, sebagai pembalasan yang setimpal” (QS An-Naba: 24-26)

8. Malaikat Atid

Kebalikan dari malaikat Raqib, malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Raqib dan atid senantiasa mengiringi manusia di mana saja dan kemana saja manusia pergi. Jumlah malaikat ini sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman.

9. Malaikat Nakir

Malaikat Nakir juga bertugas menanyakan amal perbuatan manusia saat di alam kubur. Keduanya akan datang dengan wajah yang seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat.

Sebaliknya, wajah yang akan ditampilkan sangat indah dan menyejukan pada mereka yang wafatnya husnul khatimah. Tugas keduanya adalah menanyakan amal perbuatan manusia Ketika di alam barzakh.

10. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Memiliki tampilan yang indah dan menyenangkan bagi para penghuni surga, malaikat Ridwan telah disesuaikan dengan kondisi di dalam surga.

Allah berfirman: “Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tidak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertaqwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.” (Ar-Ra’d:35)

Semoga dengan mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya bisa menjadi amal jariyah untuk kamu dan berpahala karena bisa mengenalnya.

