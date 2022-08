Profil Mertua Arumi Bachsin, Hermanto Dardak, yang Tewas dalam Kecelakaan di Tol Batang

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari ayah Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak dan Arumi Bachsin, Hermanto Dardak, yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (20/8/2022) pagi di Tol Batang, Jawa Tengah.

Ayah mertua selebritas Arumi Bachsin memiliki nama lengkap Achmad Hermanto Dardak. Dia dikenal karena kiprahnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia adalah mantan Wakil Menteri PUPR periode 2010−2014, dan dilantik pada 11 November 2011.

Hermanto Dardak menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu II mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Dia merupakan lulusan teknik sipil ITB di tahun 1980 dan kemudian lulus Master Teknik Sipil dari Universitas New South Wales, Australia pada 1985.

Hermanto kemudian meraih gelar Doktor Transport Economy dari Universitas New South Wales Australia pada 1990.

Perjalanan karier profesionalnya di lingkungan Kementerian PUPR dimulai dari lingkungan Bina Marga Pekerjaan Umum. Sebelum menjadi Wakil menteri Pekerjaan Umum, dia sempat menduduki posisi Kepala Biro Perencanaan Pekerjaan Umum, Kepala Pusat Kebijakan Pekerjaan Umum, Dirjen Penataan Ruang Pekerjaan Umum, dan Dirjen Bina Marga Pekerjaan Umum.

Di luar karier di lingkungan Kementerian PUPR, Hermanto memperoleh berbagai penghargaan antara lain: International Road Federation (IRF) Professional of the Year 2014, Ketua Tim UU jalan, UU tata ruang, Implementor Jembatan Suramadu, Tol Trans-Jawa dan Jembatan Selat Sund dan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia.

Almarhum juga meraih Honorary Fellow dari Institution of Engineer Asia dan Distinguish Alumni Award Australia.

Adapun, kabar meninggalnya Hermanto Dardak terkonfirmasi dari unggahan status Instagram Emil Dardak. Dalam unggahan itu, Emil mengunggah foto sang ayah sekaligus mengucapkan kalimat perpisahan untuk sang ayahanda.

"Farewell my lifelong inspiration. Im so proud to have you as my father. This is your favorite song," tulis Emil di akun instagramnya.

