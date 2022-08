Emil Dardak Tulis Pesan Menyentuh Untuk Ayah: So Proud To Have You

Bisnis.com, SOLO - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuliskan pesan perpisahan untuk sang ayah pada Sabtu (20/8/2022) pagi.

Emil memberikan kata-kata perpisahan untuk sang ayah yang baru saja meninggal dunia.

Seperti diketahui, Achmad Hermanto Dardak dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (20/8/2022) dini hari karena kecelakaan mobil.

Hermanto meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas Tol Pemalang-Batang KM 341+400 arah Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 03.25 WIB.

Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi ayah Emil Dardak menempuh perjalanan masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung.

Saat di tempat kejadian, sopir mobil Innova diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya.

Pesan terakhir Emil

Emil pun menuliskan pesan yang mengatakan ia bangga dengan sang ayah.

"Farewell my lifelong inspiration," tulis Emil di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Emil juga menyertakan lagu favorit sang ayah. Lagu tersebut berjudul 'My Way' yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra.

"I'm so proud to have you as my father. This is your favorite song," tulisnya.

