Ayah Emil Dardak Meninggal karena Kecelakaan di Tol Pemalang-Batang, Ini Kronologinya

Bisnis.com, SOLO - Ayah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Achmad Hermanto Dardak, dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (20/8/2022) dini hari.

"Insya Allah amal baik Almarhum Bapak Hermanto Dardak diterima di sisi Allah SWT dan dosa dosa diampuni-NYA," kata Bendahara DPP Partai Demokrat Renville Antonio.

Kabar tersebut juga dikonfirmasi Emil melalui media sosialnya. Ia menuliskan surat menyentuh untuk sang ayah.

Baca Juga : Pilgub Jatim 2024, Elektabilitas Eri Cahyadi Lampaui Emil Dardak

"Farewell my lifelong inspiration," tulis Emil.

Dalam unggahan itu, Emil juga menyertakan lagu favorit sang ayah. Lagu tersebut berjudul 'My Way' yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra.

"I'm so proud to have you as my father. This is your favorite song," tulisnya.

Baca Juga : Emil Dardak Menjabat Ketua Demokrat Jatim

Kronologi

Achmad Hermanto meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas Tol Pemalang-Batang KM 341+400 arah Jakarta pada Sabtu sekitar pukul 03.25 WIB.

Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi ayah Emil Dardak menempuh perjalanan masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung.

Saat di tempat kejadian, sopir mobil Innova diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :