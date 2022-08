Ini Ibadah yang Dianjurkan Dilakukan pada Hari Jumat Beserta Keutamaannya

Bisnis.com, SOLO - Jumat disebut sebagai sayyidul ayyam atau rajanya hari. Dianggap mulia, Jumat juga menjadi hari raya sepekan bagi umat muslim.

Di hari tersebut pun dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah SWT.

Melansir dari NU Online, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah seperti wirid dan dzikir. Karena merupakan waktu istijabah yang sengaja dirahasiakan Allah SWT agar hamba lebih giat mencarinya.

Artinya: Diriwayatkan dari Aws bin Aws, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah Jumat. Pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, di hari itu ditiupkan ruh, dan pada hari itu dilaksanakan siksaan. Karena itu maka perbanyaklah membaca shalawat kepadaku. Sebab shalawat yang kamu baca pada hari itu akan didatangkan kepadaku. Lalu sahal seorang sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana mungkin shalawat yang kami baca itu bisa dihadapkan kepadamu, padahal engkau telah hancur dimakan bumi? Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah ’Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi-Nya. (HR Ibnu Majah, 1075)

Berikut sejumlah ibadah dan amalan yang dianjurkan dilakukan di hari Jumat untuk mendapat syafaat:

1. Mandi Jumat

Mandi Jumat merupakan amaliah sunnah yang khusus dilakukan pada hari Jumat, kesunahan ini berlaku umum bagi siapa pun yang menghadiri ibadah shalat Jumat.

Ditegaskan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang mendatangi shalat Jumat baik laki-laki maupun perempuan maka hendaklah mandi.

2. Perbanyak salawat

Memperbanyak bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari amaliah yang dapat dilaksanakan pada hari Jumat bagi perempuan, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Baihaqi:

Artinya: Perbanyaklah shalawat kepadaku pada mal Jumat dan hari Jumat, barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya 10 kali. (HR Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik)

3. Memperbanyak doa

Bagi siapa pun, laki-laki dan perempuan disunahkan untuk memperbanyak berdoa di hari Jumat. Harapannya adalah doa yang dipanjatkan bertepatan dengan waktu ijabah (terkabulnya doa) yang dirahasiakan Allah di satu kali 24 jam hari Jumat.

Artinya: Dan sunah memperbanyak berdoa pada hari Jumat karena berharap bertepatan dengan waktu ijabah. (Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Syarah Minhaj At-Thalibin, juz 1, halaman. 334, Al-Hidayah)

4. Membaca Surat Al-Kahfi

Artinya: Barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan ada cahaya yang menyinarinya di antara dua Jumat.

5. Memperbanyak kebaikan

Salah satu keutamaan hari Jumat adalah dilipatgandakannya pahala kebaikan sepuluh kali lipat dari pada hari yang lain.

Artinya: Ucapan Syekh Zainuddin; dan sunah memperbanyak kebaikan di malam dan hari Jumat; karena riwayat Ibnu Zanjawiyah dari Ibn al-Musayyab bin Rafi’, beliau berkata: Barangsiapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat maka akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat dari hari yang lain, dan barang siapa berbuat kejelekan maka juga demikian (dilipatgandakan dosanya sepuluh kali lipat). Dan disamakan hari, yaitu malam, sebab tidak ada perbedaan sama sekali. (Syekh Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati, Hasyiyah I’anah At-Thalibin, juz 2, halaman 104, Dar Al-Fikr).

