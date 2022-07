Annisa Pohan Alami Keguguran, AHY: We Will Always Be Here For You

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara mengenai istrinya, Annisa Larasati Pohan yang baru saja mengalami keguguran.

Dikutip melalui postingan di akun Twitter @AgusYudhoyono, Agus menyatakan bahwa dirinya akan selalu berada di samping istri tercintanya tersebut.

“We will always be here for you @AnnisaPohan,” tulisnya, Minggu (3/7/2022).

Sekadar informasi Annisa Pohan mengalami keguguran, di mana bayi dalam kandungannya meninggal di usia 7 minggu. Peristiwa itu disampaikan Annisa melalui akun Instagramnya @annisayudhoyono, Minggu (3/7/2022).

Annisa mengungkapkan, alasan dirinya jarang tampil di depan umum belakangan ini adalah karena tengah hamil dan harus beristirahat.

"Banyak yang bertanya-tanya dan DM saya kenapa saya jarang terlihat belakangan ini, bahkan menutup WhatsApp saya dan membukanya kalau penting saja. Sebenarnya Alhamdulillah saya kemarin positif hamil sehingga istirahat total satu bulan lebih ini dan menghindari hal-hal yang membuat stress, berharap agar kehamilannya bisa sehat dan lancar," katanya, dikutip melui akun instagram @annisayudhoyono, Minggu (3/7/2022).

Lebih lanjut, Annisa mengaku kehamilannya tidak berkembang di usia 7 minggu.

"Namun Qadarullah, mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik. Kehamilan saya dinyatakan tidak berkembang di usia 7 minggu, ukuran babynya terlalu kecil dan tidak ada detak jantungnya, sehingga tidak dapat dipertahankan. Saran dokter agar segera dikeluarkan dan dibersihkan dengan sistem ERPOC (serupa dengan kuret bahasa umumnya), dan telah dilakukan kemarin 2 Juli 2020," tuturnya.

Annisa menuturkan, keguguran yang dialaminya adalah hal yang sangat berat bagi dia dan AHY. Kendati demikian, dia mengaku telah ikhlas. Bahkan, dirinya dan Agus Yudhoyono disebutnya yang telah bertahun-tahun ikhtiar untuk menambah keturunan dan sempat diberikan kesempatan untuk dapat positif hamil diyakininya merupakan anugerah yang luar biasa.

Dia melanjutkan, suami dan anaknya senantiasa menemani dan menyemangatinya. Saat ini, Annisa diketahui tengah menjalani tahap pemulihan.

"Suami dan anak saya Almira yang senantiasa menemani, menyemangati, dan menghibur, masyaAllah dapat memberikan saya sedikit senyum dan tawa. Allhamdulillah. Saya mensyukuri banyak sekali hal yang telah diberikan Allah kepada saya, atas semua hal yang saya miliki sekarang, sekaligus merelakan hal-hal yang tidak dapat saya miliki. Sebagai manusia biasa tidak semua hal bisa kita dapatkan, tapi sebagai hamba kita hanya bisa memohon ridho dan kasih Allah semata," ujarnya.

