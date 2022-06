Bikin Terharu! Ini Pesan Terakhir Zara untuk Mendiang Eril Khan

Bisnis.com, JAKARTA - Sosok putri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra (Zara) menjadi sorotan warganet saat pemakaman kakak kandungnya, Emmeril Kahn Mumtadz. Berikut ini pesan terakhir Zara untuk mendiang Eril Khan.

Rasa duka cita akibat meninggalnya Eril Khan tidak hanya menyelimuti keluarga Ridwan Kamil, tetapi juga rakyat Indonesia pada umumnya. Namun, rasa duka yang paling dalam mungkin disimpan oleh Zara, adik kandung almarhum Eril Khan.

Meski menjadi sorotan, Zara tidak pernah sekalipun mengungkapkan rasa perasannya ditinggal kakak tersayang, khususnya di media sosial.

Namun, Zara secara spontan mengungkapkan perasannya kepada mendiang Eril Khan melalui sebuah video yang diunggah di media sosial TikTok. Video yang diunggah Zara tersebut berhasil di-screen shot oleh salah satu warganet Twitter.

Dalam video tersebut, terlihat Zara sedang melukis potret almahum Eril Khan. Zara juga menyisipkan pesan yang sangat menyentuh untuk kakaknya tersayang.

Berikut pesan terakhir Zara untuk mendiang Eril Khan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

"Thank you for being the best big brother in the whole world, for being my best friend who listens and jokes around with, and for being my mentor in life. I love you always, may you rest in love A Eril. Sincerely, your beloved sister, Zara.

Ps. This painting is based on a pic i took of my brother in a souvenir shop near the 'toblerone' mountains where he smile freely. I tried my best to paint it in a Van Gough style." tulis Zara.

"Terima kasih telah menjadi kakak laki-laki terbaik di seluruh dunia, telah menjadi sahabat terbaik saya yang mendengarkan dan bercanda, dan telah menjadi mentor saya dalam hidup. Aku mencintaimu selalu, semoga kamu beristirahat dalam cinta A Eril. Hormatku, saudarimu tercinta, Zara.

Ps. Lukisan ini berdasarkan foto saudara laki-laki saya yang saya ambil di toko suvenir di dekat pegunungan 'toblerone' di mana dia tersenyum dengan bebas. Saya mencoba yang terbaik untuk melukisnya dengan gaya Van Gough," tulis Zara.

