Viral Video Nabila Ishma Menangis Di Hadapan Peti Jenazah Eril Khan

Bisnis.com, JAKARTA – Jenazah Emmeril Kahn Mumtadz (Eril Khan) disemayamkan di Gedung Pakuan Kota Bandung, Minggu (12/6/2022). Momen haru sambut kedatangan almarhum Eril menyelimuti seluruh keluarga Ridwan Kamil, termasuk sang kekasih Nabila Ishma yang tampak menangis dihadapan peti jenazah Eril.

Gedung Pakuan Bandung dibanjiri oleh pelayat yang hendak menyertai kepulangan Eril Khan dengan lantunan doa dan ucapan selamat tinggal sejak Minggu malam (12/6/2022).

Namun, sosok yang paling menyita perhatian, sosok Nabila Ishma tampak terekam kamera bersimpuh di samping peti jenazah Eril Khan. Video Nabila Ishma yang menangis tersedu beredar luas di media sosial Twitter. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, Nabila berjalan perlahan seraya menatap sayu peti jenazah kekasihnya tersebut.

Saat tepat berada di hadapan peti Jenazah Eril, Nabila tampak tak kuasa menahan air matanya. Dirinya lantas tersimpuh sambil terus mengelus dadanya. Terlihat pula beberapa orang yang berusaha menenangkan gadis berusia 21 tahun tersebut.

Di beberapa potongan vidio lainnya, terlihat Nabila seperti menunjukkan gestur sedang berbicara pada almarhum. Nabila tampak serius menyampaikan sebuah pesan seraya terus mengangguk dan mengelus peti jenazah Eril.

Entah apa yang disampaikan Nabila di hadapan peti jenazah Eril. Namun, dalam postingan Instagramnya, Nabila sempat mengunggah foto kebersamaannya bersama Eril sambil mengungkapkan secuil perasaanya.

Dalam postingan yang diunggah di akun Instagram pribadinya @nabilaishma, dia mengucapkan rasa terimakasihnya lantaran Eril dinilai telah mengukir banyak kebahagiaan untuk hidupnya.

“A Eril, anak baik.. Terimakasih sudah membuat aku bahagia selama ini. Terimakasih sudah dengan tulus memberikan perhatian dan kasih saying bukan cuma untuk aku tapi juga keluarga aku,” tulis Nabila seperti dikutip, Senin (13/6/2022).

Nabila juga turut memberikan kesaksian bahwa Eril merupakan sosok ceria yang selalu murah untuk menebar senyum.

“Kamu pergi dengan cara yang sangat inda a eril. Kamu yang selalu tersenyuum dan wangi, juga pulang dengan keadaan yang serupa. Aku yakin, dimanapun kamu berada sekarang pasti kamu ada di tempat yang terbaik dan kamu pasti bahagia,” tandasnya.

Tak hanya itu, Nabila juga berjanji pada Eril untuk senantiasa bahagia menjalani hidupnya. Dia juga berjanji untuk tetap meneruskan kebaikan yang Eril telah berikan selama ini.

“Aku akan berusaha nepatin janji aku buat bahagia dan banyak senyum di sini. Aku akan meneruskan kebaikan-kebaikan kamu dengan caraku ril. Aku akan akan selalu mendoakan kamu dari sini,” curahnya.

Di penghujung pesan, Nabila juga berharap dirinya dapat dipertemukan kembali bersama Eril kelak.

“Insyaallah kita bsa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah. Until we meet again, A eril.. I love you, always,” tutupnya.

