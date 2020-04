Menelepon Jokowi, Donald Trump Siap Bantu Pengadaan Ventilator

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump siap membantu pengadaan ventilator bagi Indonesia.

Dalam kicauan di Twitter, Jumat (24/4/2020), Trump mengungkapkan dirinya baru berbicara dengan Presiden Jokowi yang menanyakan pasokan ventilator.

“Baru saja berbicara dengan teman saya. Presiden Indonesia Joko Widodo. Menanyakan ventilator yang akan kami persiapkan. Kerja sama yang bagus antara kita," tulis Trump dalam akunnya @realDonaldTrump.

Just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia. Asking for Ventilators, which we will provide. Great cooperation between us!