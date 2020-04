Penanganan Covid-19, AS Beri Bantuan US$3 Juta untuk Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Indonesia lebih dari US$3 juta dari total sebesar US$35,3 juta kepada negara di kawasan Asia Tenggara atau Asean.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual setelah melakukan pertemuan US - Asean Foreign Minister Meeting pada Kamis (23/4/2020) pagi tadi.

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh menteri luar negeri di negara Asean dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.

“Secara total bantuan yang sudah diberikan US$35,3 juta. Komitmen kerja sama AS-Indonesia jumlahnya lebih dari US$3 juta,” katanya.

Dukungan disalurkan melalui WHO, International Development Design Summits (IDDS), Johns Hopkins University, US Agency for International Development (USAID), Center for Disease Control (CDC).

Bantuan tersebut dalam bentuk pegembangan laboratorium, komunikasi, pengawasan, dan juga penyediaan alat kesehatan seperti APD dan reagen.

Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat berkomitmen kerja sama dengan Asean untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk keberadaan para ahli di negara Asean termasuk di Indonesia.

Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal Asean Lim Jock Hoi, data kasis positif Covid-19 di Asean per 22 April 2020 mencapai 33.295 dengan angka kematian 1.240.

