Foxconn: iPhone 5G Tetap Diluncurkan Juni 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Mitra manufaktur Apple Inc., Hon Hai Precision Industry Co. meyakinkan investor bahwa iPhone 5G tetap akan diluncurkan musim gugur tahun ini atau maksimal Juni 2020, meski di tengah merebaknya wabah virus corona.

Perusahaan yang membuat sebagian besar iPhone di dunia itu mengakui bahwa pihaknya kehilangan waktu karena restriksi perjalanan dan gangguan lain karena wabah. Namun, Kepala Hubungan Investor Alex Yang menegaskan masih ada beberapa bulan sebelum tenggat peluncuran pada Juni 2020.

Hon Hai atau yang dikenal sebagai Foxconn, perusahaan perakitan elektronik asal Taiwan, berjuang sepanjang Februari setelah wabah Covid-19 menunda kembalinya ratusan ribu pekerja yang diperlukan untuk merakit iPhone dan barang elektronik lainnya. Sementara itu, penangguhan operasional selama sebulan memunculkan keraguan bahwa peluncuran produk terabru Apple itu akan dilakukan tepat waktu.

Yang mengatakan, banyak pasokan barang sangat bergantung pada pandemi sehingga menyebabkan penundaan kemungkinan akan terjadi. Namun iPhone terbaru tersebut harus mengejar musim liburan penting untuk segera diluncurkan.

"Kami dan teknisi berusaha mengejar waktu yang hilang, setelah kami kehilangan beberapa hari karena larangan perjalanan. Ada peluang dan kemungkinan bahwa kami dapat mengejar ketinggalan," kata Yang, dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020)

Namun demikian, dia menegaskan kemungkinan penundaan itu tetap ada mengingat rantai produksi yang terganggu.

Versi terbaru dari iPhone ini menjadi salah satu produk paling penting dalam beberapa tahun karena Apple menyajikan jaringan nirkabel generasi kelima yang menjanjikan video dan game yang jauh lebih cepat. Perusahaan AS itu sudah selangkah di belakang Samsung Electronics Co. dan Huawei Technologies Co., yang mulai menjual perangkat 5G tahun lalu.

Kini, wabah virus corona mengancam rencana Apple. Perakitan massal hanya satu bagian dari rantai pasokan pembuat iPhone, yang mencakup ratusan pemasok. Apple dan banyak mitranya menghabiskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mencari komponen individual yang dirakit menjadi produk akhir.

Gangguan apa pun pada jaringan kompleks itu dapat memperlambat pengenalan perangkat di masa mendatang. Proses percobaan biasanya dimulai awal Juni dan produksi massal akan dimulai Agustus.