Trump Serang Negeri Panda, Sebut Corona sebagai 'Virus China'

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyerang China dengan menyebut virus corona sebagai ‘virus China’ melalui cuitan twitternya.

Dalam akun twitternya @realDonaldTrump, Senin (16/3/2020), Trump memposting “Amerika Serikat memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung industri-industri yang terdampak virus China, salah satunya maskapai penerbangan”.

Penyebaran virus corona yang disebut covid-19 ini meluas dari China hingga ke seluruh dunia dan membuat kedua negara adidaya berdebat mengenai asal muasal virus tersebut. Perang dingin antara China dengan AS bolak-balik terjadi mulai dari perang dagang, kompetisi militer, hingga produk teknologi keluaran Huawei Technologies Co.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!