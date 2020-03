Menkes Inggris Positif Virus Corona, Ini Kegiatannya Sebelum Jatuh Sakit

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Inggris, Nadine Dorries, menjadi anggota pemerintah pertama yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

Dia dilaporkan menghadiri resepsi dengan Perdana Menteri Boris Johnson sehari sebelum dia jatuh sakit, dan telah bertemu ratusan orang di Parlemen pada pekan lalu. The Times melaporkan dia jatuh sakit pada hari Jumat dan diagnosisnya dikonfirmasi pada Senin (9/3) malam.

"Segera setelah saya diberitahu saya mengambil semua tindakan pencegahan yang disarankan dan telah mengisolasi diri di rumah," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Bloomberg

"Badan Kesehatan Masyarakat Inggris telah mulai melakukan pelacakan secara terperinci dan departemen serta kantor parlemen saya dengan cermat mengikuti saran mereka," lanjutnya.

Dorries dikenal sebagai penulis novel terlaris, dan pernah muncul di acara televisi "I’m a Celebrity - Get Me Out of Here!"

Berita tentang infeksinya membawa ancaman virus ke ambang pintu Johnson, karena secara Dorries telah menghadiri resepsi di 10 Downing Street pada hari Kamis.

Sejauh ini PM Johnson mendapat dukungan kuat atas pendekatannya yang mengajak orang untuk menjalani kehidupan mereka seperti biasa, dengan hanya mencuci tangan lebih banyak.

Tetapi infeksi di Parlemen, dengan bangunan abad ke-19 yang sulit dibersihkan yang menjadi tempat para anggota parlemen duduk bersama, akan mendesaknya untuk mengambil tindakan lebih serius.

Inggris telah beralih dari fase "pengendalian", dengan pemerintah mencoba untuk menghentikan penyebaran virus corona, ke fase "penundaan", di mana pemerintah menerima bahwa penyakit akan menyebar luas.

