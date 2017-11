Share this post :

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Ibu Negara Amerika Serikat, Melania Trump, menaiki Air Force One saat mereka berangkat menuju Seoul dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Yokota berlokasi di Fussa, pinggiran kota Tokyo, Jepang, Selasa (7/11/2017). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump yang menawarkan bantuan penyelesaian perselisihan Laut China Selatan mewarnai pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (13/11/2017).

Berikut rangkuman berita utama di sejumlah media nasional:

Trump Tawarkan Diri Bantu Penyelesaian. Presiden AS Donald Trump menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan perselisihan teritorial di Laut China Selatan. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang pada Minggu (12/11). (Bisnis Indonesia)

Negara Asia Pasifik Sepakat Jalankan TPP. Para pemimpin di kawasan Asia Pasifik sepakat tetap menjalankan perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP), meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik diri dari pakta dagang tersebut. Keputusan tersebut diambil di sela-sela KTT negara Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di Da Nang, Vietnam. (Kontan)

Uber Menggandeng NASA untuk Proyek Taksi Terbang. Kendaraan transportasi nonpribadi alias taksi terus berevoluasi. Kabar terbaru, Uber Technologies Inc akan mengembangkan taksi terbang. (Kontan)

Rekor Transaksi Alibaba Saat Fetival Belanja Singles Day. Perusahaan e-commerce terbesar China panen saat perayaan Single Day akhir pekan lalu. Hari jomblo yang dijadikan ajang festival belanja online di China ini sukses membetot para pembeli. Penawaran diskon cukup besar plus makin banyaknya barang bermerek internasional yang dijual menjadi daya tariknya. Alhasil, penjualan Alibaba pun mencetak rekor baru di tahun ini. (Kontan)

Mulai Mengarah ke Trump. Penyelidikan kasus dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2016, mulai mengarah ke Presiden AS Donald Trump. Penyelidik dari Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah memeriksa Sam Clovis, Co-Chairman Tim Kampanye Trump. (Kontan)