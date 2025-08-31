Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

Gubernur Sumut Bobby Nasution bagikan sembako ke ojol di Medan sebagai aksi solidaritas, Sabtu (30/8), di tiga lokasi: Zainul Arifin, Gatot Subroto, dan Halat.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bagikan ratusan paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan masyarakat di Jalan Zainul Arifin, Kec. Medan Polonia, Medan, Sabtu (30/8) sekitar pukul 16.30 Wib.

Tak hanya terhenti disitu, pembagian ratusan paket sembako berlanjut di Jalan Gatot Subroto tepatnya depan Plaza Medan Fair. Dan tempat terakhir yakni di Jalan Halat, Kecamatan Medan Area.

Tampak ratusan pengemudi ojek online (ojol) antusias mengambil paket sembako yang berisi beras, minyak makan, bubuk teh, gula dan indomie. Tak hanya pengemudi ojol, masyarakat yang melintas pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Dan dengan cepat mengambil paket sembako yang dibagikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Menurut Andi salah seorang pengemudi ojol mengaku sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. "Sangat terbantu sekali, kalau bisa sebulan sekali," ucap seraya membawa paket sembako itu pergi.

Hal senada juga dikatakan Dimas, paket sembako ini rencananya akan dikasihnya kepada kedua orang tuanya. "Aku masih lajang, untuk orang tua paket sembako ini," ujar warga Tembung ini.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan kalau pembagian ratusan paket sembako ini sebagai bentuk solidaritas. "Solidaritas saja, tadi bagi-bagi Sembako. Ada beras, Ada gula kita bagikan ke teman-teman," ujar Bobby.

Menurutnya, pembagian ratusan paket sembako itu dilakukan secara acak. Terutama di tempat-tempat para ojek online (ojol) mangkal. "Baik tadi lagi manggal ataupun tadi ada yang lewat. Kita bagikan di jalanan, tadi ada 3 titik tadi ya," sebut Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.