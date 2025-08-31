Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

Gubernur Sumut Bobby Nasution bagikan sembako ke ojol di Medan sebagai aksi solidaritas, Sabtu (30/8), di tiga lokasi: Zainul Arifin, Gatot Subroto, dan Halat.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:43
Share
Bobby Nasution berbagi sembako ke driver ojek online
Bobby Nasution berbagi sembako ke driver ojek online
Ringkasan Berita
  • Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution membagikan ratusan paket sembako kepada pengemudi ojek online dan masyarakat di beberapa lokasi di Medan.
  • Paket sembako yang dibagikan berisi beras, minyak makan, bubuk teh, gula, dan indomie, dan disambut antusias oleh penerima.
  • Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dilakukan secara acak di tempat-tempat mangkal ojek online.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bagikan ratusan paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan masyarakat di Jalan Zainul Arifin, Kec. Medan Polonia, Medan, Sabtu (30/8) sekitar pukul 16.30 Wib.

Tak hanya terhenti disitu, pembagian ratusan paket sembako berlanjut di Jalan Gatot Subroto tepatnya depan Plaza Medan Fair. Dan tempat terakhir yakni di Jalan Halat, Kecamatan Medan Area.

Tampak ratusan pengemudi ojek online (ojol) antusias mengambil paket sembako yang berisi beras, minyak makan, bubuk teh, gula dan indomie. Tak hanya pengemudi ojol, masyarakat yang melintas pun langsung menghentikan laju kendaraannya. Dan dengan cepat mengambil paket sembako yang dibagikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Menurut Andi salah seorang pengemudi ojol mengaku sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. "Sangat terbantu sekali, kalau bisa sebulan sekali," ucap seraya membawa paket sembako itu pergi.

Hal senada juga dikatakan Dimas, paket sembako ini rencananya akan dikasihnya kepada kedua orang tuanya. "Aku masih lajang, untuk orang tua paket sembako ini," ujar warga Tembung ini.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan kalau pembagian ratusan paket sembako ini sebagai bentuk solidaritas. "Solidaritas saja, tadi bagi-bagi Sembako. Ada beras, Ada gula kita bagikan ke teman-teman," ujar Bobby.

Menurutnya, pembagian ratusan paket sembako itu dilakukan secara acak. Terutama di tempat-tempat para ojek online (ojol) mangkal. "Baik tadi lagi manggal ataupun tadi ada yang lewat. Kita bagikan di jalanan, tadi ada 3 titik tadi ya," sebut Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
1 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
12 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

Turunkan Harga, Bobby Gelar Pasar Murah di 33 Daerah Sumut

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

Bobby Nasution dan 7 Gubernur Sepakat Percepat Eliminasi TBC

Bobby Siap Beri Keterangan ke KPK Pasca OTT Kadis PUPR Sumut

Bobby Siap Beri Keterangan ke KPK Pasca OTT Kadis PUPR Sumut

Bobby Nasution Umumkan Dua Komisaris Baru Bank Sumut, Ada Eks Timses

Bobby Nasution Umumkan Dua Komisaris Baru Bank Sumut, Ada Eks Timses

Gibran Minta Bobby Usul Layanan Fast Track Haji ke Kedubes Arab Saudi

Gibran Minta Bobby Usul Layanan Fast Track Haji ke Kedubes Arab Saudi

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan Dimakamkan di TPU Karet

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan Dimakamkan di TPU Karet

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal
Nasional
3 menit yang lalu

Kronologi Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Dijarah Massa Tak Dikenal

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol
Nasional
16 menit yang lalu

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?
Internasional
19 menit yang lalu

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel
Internasional
26 menit yang lalu

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel

9 Pelaku Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi
Nasional
37 menit yang lalu

9 Pelaku Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta