Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendikdasmen Usul Tunjangan Guru Honorer Naik jadi Rp500 Ribu

Mendikdasmen Abdul Mu'ti usulkan kenaikan tunjangan guru honorer dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 per bulan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:18
Share
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan perkembangan terkait dukungan DPR untuk peningkatan kesejahteraan guru dan program bantuan pendidikan. 

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berkoordinasi dengan Komisi X DPR yang memberikan dukungan penuh untuk penguatan sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru.

“Kami kemarin sudah rapat dengan Komisi X DPR dan kami berterima kasih kepada Komisi X yang memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah terutama untuk yang pertama peningkatan kesejahteraan guru,” ujarnya usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025) malam.. 

Salah satu usulan yang diajukan adalah peningkatan tunjangan bagi guru honorer. Setelah sebelumnya diberikan Rp300.000 per bulan, pemerintah mengusulkan agar nilainya dinaikkan menjadi Rp500.000 per guru per bulan.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar Program Indonesia Pintar (PIP), yang selama ini hanya berlaku untuk jenjang SD hingga SLTA, diperluas cakupannya ke tingkat TK dengan nominal Rp450.000 per siswa per tahun.  

“Nanti untuk jumlah penerimanya berapa kami akan sesuaikan dengan alokasi yang nanti dibicarakan lagi antara kami dengan Komisi 10 dan juga dengan DPR,” kata Abdul Mu’ti. 

Baca Juga

Dia menambahkan, implementasi usulan tambahan tunjangan tersebut akan dimulai pada 2026 melalui RAPBN, apabila mendapat persetujuan DPR. Untuk tahun ini, guru honorer telah menerima tunjangan Rp300.000 per bulan yang dicairkan sekaligus untuk tujuh bulan, sehingga masing-masing memperoleh Rp2,1 juta.

“Tahun depan mudah-mudahan bisa disetujui DPR usulan penambahan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Nanti jumlah penerimanya akan kami data lagi, karena sebagian guru honorer juga ada yang akan menjadi ASN maupun PPPK, sehingga datanya akan kami update setelah ada progres berikutnya,” pungkas Abdul Mu’ti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium
20 menit yang lalu

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan

Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Berapa untuk Kesejahteraan Guru dan Dosen?

Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun, Berapa untuk Kesejahteraan Guru dan Dosen?

Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti

Usia dan Aturan Permainan Gim Roblox Hingga Dilarang oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti

Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

Mendikdasmen Klarifikasi: Tak Larang, Hanya Imbau Anak Tak Main Roblox

Mendikdasmen Klarifikasi: Tak Larang, Hanya Imbau Anak Tak Main Roblox

Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

Bahas Evaluasi SPBM 2025, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Mendikdasmen Besok (16/7)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi
Nasional
7 menit yang lalu

Ada 4,2 Juta Lahan Tambang Tanpa Izin, Satgas PKH Bakal Eksekusi

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan
Nasional
8 menit yang lalu

Pasukan Brimob Hujani Gas Air Mata ke Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan
Nasional
55 menit yang lalu

Demo Ricuh, Polisi Pukul Mundur Demonstran di Pejompongan

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer
Nasional
57 menit yang lalu

Demo Ricuh, Separator Busway di Depan Gedung DPR Tercecer

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?
Nasional
1 jam yang lalu

Polisi Ciduk Puluhan Pelajar di Stasiun Palmerah, Dihalau Tak Ikut Demo?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Investasi di Sektor Manufaktur Paling Banyak Serap Tenaga Kerja

2

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

3

KPK Sebut Gus Alex Diperiksa Terkait Splitting Kuota Tambahan Haji 2024

4

Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

5

Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Gerbang DPR RI