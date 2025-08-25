Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Drone Ukraina Hantam PLTN Milik Rusia, Picu Kebakaran Hebat

Drone Ukraina serang PLTN Rusia di Kursk, picu kebakaran besar. Operasional reaktor turun 50%, namun radiasi normal. Ukraina perkuat keamanan.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 08:44
Share
Gambar diambil dari video menunjukkan asap mengepul menyusul dugaan serangan drone di depot minyak di Sevastopol, Krimea, 29 April 2023. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozhaev via Telegram/Handout via REUTERS
Gambar diambil dari video menunjukkan asap mengepul menyusul dugaan serangan drone di depot minyak di Sevastopol, Krimea, 29 April 2023. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozhaev via Telegram/Handout via REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA - Drone milik Ukraina menghantam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) milik Rusia dan memicu kebakaran besar di terminal ekspor bahan bakar Ust-Luga, Minggu (24/8/2025).

Dilansir Reuters, serangan mengakibatkan penurunan operasional reaktor nuklir hingga 50% di reaktor nomor 3. Pembangkit listrik ini terletak di Kursk atau 60 km dari perbatasan dengan Ukraina.

"Sedikitnya 95 pesawat tak berawak Ukraina telah dicegat di lebih dari selusin wilayah Rusia pada 24 Agustus, hari ketika Ukraina merayakan deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991," kata Kementerian Pertahanan Rusia, dikutip Senin (25/8/2025).

Meski serangan cukup hebat, tingkat radiasi masih dalam batas normal dan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Setidaknya dua reaktor lainnya masih beroperasional dan satu reaktor sedang tahap perbaikan.

Badan nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Tenaga Atom Internasional mengetahui laporan sebuah Pembangkit listrik bertenaga nuklir di Rusia terbakar akibat serangan drone.

Lembaga tersebut menekankan bahwa setiap fasilitas nuklir harus dilindungi setiap saat.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan tengah membangun kekuatan Ukraina untuk mendapatkan kekuasaan demi menciptakan stabilitas keamanan negara.

"Masa depan kita akan seperti apa, itu tergantung pada kita sendiri," katanya dikutip dari Aljazeera.

Trump Mau Akhiri Konflik Rusia vs Ukraina

Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan optimisme bahwa pertemuan mereka bersama para pemimpin Eropa dapat menghasilkan pembicaraan trilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Melansir Bloomberg pada Selasa (19/8/2025), pertemuan di Gedung Putih ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Trump bertemu Putin di Alaska.

Trump juga memberi sinyal dapat meyakinkan Rusia untuk membebaskan hingga seribu tahanan sebagai tanda itikad baik.

Secara lebih luas, kedua pemimpin — yang kerap bersitegang sejak Trump kembali berkuasa — kali ini menunjukkan kehangatan dengan saling memuji dan menekankan solidaritas antara Kyiv dan Washington.

“Jika semuanya berjalan baik hari ini, kita akan melakukan (pertemuan) trilateral. Kami akan bekerja dengan semua pihak, dan kami pastikan jika perdamaian tercapai maka itu akan bertahan jangka panjang," ujar Trump kepada awak media di Ruang Oval.

Trump mengatakan dirinya berencana menghubungi Putin setelah pertemuan yang juga dihadiri Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
27 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
53 menit yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Ukraina Serang Infrastruktur Energi Rusia, Harga Minyak Dunia Memanas

Ukraina Serang Infrastruktur Energi Rusia, Harga Minyak Dunia Memanas

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Trump Siapkan Sanksi Jika Rusia Tidak Sepakat Soal Ukraina

Trump Siapkan Sanksi Jika Rusia Tidak Sepakat Soal Ukraina

Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina, Ini Syaratnya

Rusia Siap Ikut Dialog Trilateral dengan AS-Ukraina, Ini Syaratnya

Trump Sebut Pertemuan Tatap Muka Putin–Zelensky Sedang Disiapkan

Trump Sebut Pertemuan Tatap Muka Putin–Zelensky Sedang Disiapkan

Spesifikasi Pesawat Tanpa Awak DID 3.11 BLOS, Bisa Terbang 16 Jam di Ketinggian 5.000 Meter

Spesifikasi Pesawat Tanpa Awak DID 3.11 BLOS, Bisa Terbang 16 Jam di Ketinggian 5.000 Meter

DJI Hadirkan Teknologi Drone untuk Sektor Pertanian dan Perkebunan

DJI Hadirkan Teknologi Drone untuk Sektor Pertanian dan Perkebunan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura
Nasional
1 menit yang lalu

Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana
Nasional
21 menit yang lalu

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka
Hukum
31 menit yang lalu

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Drone Ukraina Hantam PLTN Milik Rusia, Picu Kebakaran Hebat
Internasional
1 jam yang lalu

Drone Ukraina Hantam PLTN Milik Rusia, Picu Kebakaran Hebat

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
Hukum
2 jam yang lalu

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

2

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

3

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

2

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

3

Polisi Ringkus 4 Aktor Intelektual Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

4

BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

5

KPK Bantah OTT Wamenaker Immanuel Jadi Pengalihan Isu