Hashim Djojohadikusumo Ngaku Tak Nyaman Terima Gelar Jasa dari Prabowo

Hashim Djojohadikusumo merasa kurang nyaman menerima tanda jasa dari kakaknya, Presiden Prabowo Subianto. Apa alasannya?

Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat merasa kurang nyaman saat diberitahu akan menerima tanda kehormatan negara, mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan kakak kandungnya.

Namun, dia akhirnya menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

“Terus terang saja saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri. Tapi ini merupakan yang ketiga kali saya mendapat penghargaan. Sebelumnya dari Presiden SBY melalui Wapres Boediono, lalu dari Presiden Jokowi dua kali melalui Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini sudah yang keempat kali,” kata Hashim usai acara penganugerahan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

Penghargaan yang diterima Hashim kali ini diberikan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka sekaligus warisan budaya Indonesia. Ia menyebut telah aktif selama lebih dari 20 tahun memperjuangkan keberlangsungan fauna Indonesia yang kian terancam punah serta warisan budaya seperti wayang dan peninggalan arkeologi.

“Banyak satwa liar kita yang terancam punah. Saya juga hampir 20 tahun bantu melestarikan budaya nusantara, termasuk wayang dan arkeologi. Jadi saya tambah semangat untuk lebih mengabdi lagi,” ujarnya.

Hashim menegaskan penghargaan ini menjadi penyemangat baru untuk melanjutkan kiprahnya.

