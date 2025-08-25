Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Lantik Kapolda Banten Jadi Kepala BNN

Presiden Prabowo melantik Irjen Suyudi sebagai Kepala BNN menggantikan Marthinus Hukom pada 25 Agustus 2025, sesuai Keppres Nomor 118 TPA Tahun 2025.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:58
Suasana saat pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025). Youtube Setpres RI
Suasana saat pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025). Youtube Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo mengganti Kepala BNN Marthinus Hukom menjadi Irjen Suyudi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten

Adapun Marthinus Hukom adalah perwira tinggi Polri dan sudah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 8 Desember 2023. Dia menjabat sebagai Kepala BNN selama setahun 8 bulan.

Marthinus Hukom, lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse dan pernah menjadi Kepala Detasemen Khusus 88. Kini Prabowo melantik Irjen Suyudi menjadi Kepala BNN pada 25 Agustus 2025.

Keppres Nomor 118 TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan tinggi utama di lingkungan BNN.

Profil Kepala BNN Suyudi Ario Seto yang baru:

Sebelum dilantik menjadi Kepala BNN, Suyudi Ario Seto pernah bertugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten hingga 5 Agustus 2025.

Adapun Suyudi Ario Seto adalah perwira Polisi berbintang dua yang bekerja sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan luar struktur) setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolda banten per 5 Agustus lalu.

Adapun Irjen Suyudi dikenal sebagai polisi spesialis reserse. Dia mengawali karier di Resmob Polda Metro Jaya sebagai Kanit II kemudian menjabat sebagai Kapolsek di beberapa wilayah seperti Pasar Minggu, Tanah Abang, dan Penjaringan.

Dia juga pernah menjadi Kasat Reskrim di Polres Metro Jakarta Selatan, Tangerang Kota, serta Jakarta Barat. Tak hanya itu, dia juga pernah mendapatan Amanah sebagai Kanit Jatanras, Kasubdit Ranmor Ditreskrimum, Kapolres di Majalengka, Bogor, Bogor Kota, dan Metro Jakarta Pusat sekitar tahun 2014–2017.

Sebagai informasi, biasanya, Kepala BNN menjabat sekitar 2-3 tahun di Indonesia.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

