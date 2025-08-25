Bisnis Indonesia Premium
Resmi, Didit Ashaf Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

Presiden Prabowo melantik Didit Ashaf sebagai Kepala Otorita Pantura, memperkuat pengelolaan pesisir utara Jawa, dengan Darwin Trisna sebagai wakilnya.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:25
Suasana jelang pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025)./Akbar Evandio
Suasana jelang pengucapan sumpah/janji wakil ketua mahkamah agung bidang Yudisial, dan pelantikkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan para Dubes LBB RI di Istana Negara, Senin (25/8/2025)./Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Otorita Pengelola Pantura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Sebagai informasi, Didit Herdiawan Ashaf adalah tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Didit merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari Bulukumba.

Pelantikan Didit yang juga merupakan Wakil Menteri (Wamen) KKP ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola wilayah pesisir utara Jawa.

Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata turut ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator dan menteri kabinet, serta pejabat tinggi negara.

Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Kepala Badan Industri Mineral.

"Presiden RI memutuskan menetapkan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa,” demikian isi Keppres tersebut.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

