Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

Menilik tahapan selanjutnya bagi peserta seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan 2025, setelah melakukan tes SKD,
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 07:14
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan 2025 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung dari 11 hingga 26 Agustus 2025.
  • Tahapan selanjutnya setelah SKD bukanlah SKB, melainkan Seleksi Lanjutan dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN yang dijadwalkan pada 10-11 September 2025.
  • Alokasi formasi CPNS jalur sekolah kedinasan 2025 berjumlah 3.252, tersebar di tujuh kementerian/lembaga, termasuk IPDN Kemendagri dan PKN STAN.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan saat ini telah memasuki tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

SKD CPNS jalur sekolah kedinasan berlangsung pada 11-26 Agustus 2025. Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

Namun bukan SKB, tahapan selanjutnya untuk tes CPNS jalur sekolah kedinasan yakni seleksi yang akan dilaksanakan melalui CAT BKN.

Peserta yang lolos SKD akan diminta untuk mengikuti Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN pada 10-11 September 2025.

Formasi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

Jadwal Lengkap CPNS jalur Sekolah Kedinasan 2025

Berikut jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS 2025 yang dibuka hanya melalui jalur sekolah kedinasan.

  • Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan
  • Pengumuman Seleksi 28 Juni - 12 Juli 2025
  • Pendaftaran Seleksi 29 Juni - 18 Juli 2025
  • Seleksi Administrasi 29 Juni - 21 Juli 2025
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 22 - 24 Juli 2025
  • Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN 25-27 Juli 2025
  • Pembayaran Kode Billing PNBP 28 Juli - 1 Agustus 2025
  • Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP 2-3 Agustus 2025
  • Penyusunan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 4-6 Agustus 2025
  • Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (Lokasi, Waktu, dan Sesi Ujian Peserta) 5-10 Agustus 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 11-26 Agustus 2025
  • Pengolahan Nilai SKD 23-29 Agustus 2025
  • Pengumuman Hasil SKD 27-31 Agustus 2025
  • Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN apabila Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 1-2 September 2025
  • Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan CAT BKN 3-7 September 2025
  • Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 8-9 September 2025
  • Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 10-11 September 2025
  • Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) 12-14 September 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 15-16 September 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN 28 Agustus - 16 September 2025
  • Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga 7-18 September 2025
  • Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN melalui SSCASN 7 September - 6 Oktober 2025

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

