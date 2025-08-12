Bisnis Indonesia Premium
KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Dewas KPK, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri

KPK melarang Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Hasan Masyhur, dan Ishfah Abidal Azis bepergian ke luar negeri terkait penyidikan korupsi kuota haji 2023-2024.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 11:31
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. Bisnis/Robby Fathan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah  Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Ishfah Abidal Azis untuk pergi keluar negeri.

Juru Bicara Budi Prasetyo menyampaikan surat pelarangan pergi ke luar negeri diterbitkan pada 11 Agustus 2025.

"Bahwa pada 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ [Yaqut Cholil Qoumas], IAA [Ishfah Abidal Azis] dan FHM [Fuad Hasan Masyhur] terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya tindakan ini sebagai proses pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023-2024 di lingkungan Kementerian Agama

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan Ybs di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan ke depan," jelas Budi.

Budi menyampaikan setelah melakukan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus ini, KPK menaksir nilai kerugian mencapai lebih dari Rp1 triliun

"Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025)

Budi menuturkan angka kerugian negara itu berasal dari hitungan internal KPK. Hasil hitungan tersebut juga telah didiskusikan dengan BPK.

"Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi," ujarnya.

Perkara ini sendiri sudah di tahap penyidikan. KPK menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga belum ada tersangka dalam kasus ini.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers pada Jumat (8/8/2025). Menurutnya dinaikkannya kasus ini ke tahap penyidikan, KPK dapat lebih leluasa untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan fakta-fakta terbaru. Hal ini sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum 

“Karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi leluasa untuk mengumpulkan bukti juga mengumpulkan informasi," kata Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).

Selain itu, Asep menjelaskan pada tahap penyidikan memudahkan petugas untuk menetapkan para tersangka dalam kasus yang menyeret Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini. Pasalnya, saat dinaikan ke tahap penyidikan, KPK mempunyai wewenang melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri
Hukum
21 menit yang lalu

KPK Cekal Eks Menag Yaqut, Dewas BPKH, hingga Bos Maktour Travel ke Luar Negeri

Kejagung Beberkan Alasan Periksa 2 Eksekutif GOTO: Terkait Investasi Google
Hukum
34 menit yang lalu

Kejagung Beberkan Alasan Periksa 2 Eksekutif GOTO: Terkait Investasi Google

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati
Nasional
44 menit yang lalu

Biografi Cut Nyak Meutia: Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Tidak Takut Mati

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK
Hukum
57 menit yang lalu

Kronologi dan Polemik Penangkapan Bupati Kolaka Timur Dalam OTT KPK

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati
Hukum
1 jam yang lalu

Aksi Koboi Kopda Bazarsah di Arena Sabung Ayam Berujung Vonis Mati

Berita Lainnya

