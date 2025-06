Prabowo 'Ditodong' Lego hingga Bangun KJRI di St Petersburg oleh Diaspora Indonesia di Rusia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disambut oleh diaspora Indonesia di St. Petersburg, Rusia, Rabu (16/6/2025). Semula, Prabowo turun dari limousine hitam dan segera mendekati para diaspora.

Para diaspora tersebut terlihat antusias menyambut Prabowo. Mereka memperkenalkan diri masing-masing, bersalaman, dan selanjutnya berswafoto bersama.

Salah satu mahasiswi kedokteran asal Papua merasa bersyukur karena ini pertama kali dirinya bertemu Prabowo. Dia berharap Prabowo agar Prabowo selalu diberkati dalam menjalankan tugas.

“Buat Pak Prabowo pastinya selalu diberkati Tuhan dalam pekerjaannya dan juga selalu menjadi yang terbaik buat negara Indonesia,” tuturnya.

Terdapat momen menarik saat Prabowo berjumpa dengan diaspora. Ada anak laki-laki yang meminta mainan lego ke Prabowo. Anak laki-laki tersebut merupakan anak dari WNI asal Solo di Rusia, Ambar Rukmi.

Semula, Prabowo tak mendengar jelas apa yang diucapkan anak laki-laki itu dan dia bertanya ke Ambar. Kemudian Ambar mengatakan bahwa anaknya menginginkan lego.

“Lego. You want a lego [kamu mau lego]? Oke, get this boy a lego [belikan dia lego],” tutur Prabowo kepada ajudannya yakni Rizky Irmansyah dan selanjutnya anak laki-laki itu dipeluk Prabowo.

Di lain sisi, Ambar menyampaikan harapannya kepada Prabowo. Dia ingin ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di St. Petersburg.

“Kalau harapan saya hanya satu. Saya minta kepada Bapak Prabowo saya ingin ada KJRI di St. petersburg,” harapnya.

Seusai menemuai para diaspora, Prabowo masuk dan langsung memperkenalkan para menterinya kepada pihak Rusia. Para menteri itu ada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin, hingga Ketua KADIN Anindya Bakrie.