Prabowo di Depan Parlemen OKI: Rakyat Palestina Terlalu Lama jadi Korban!

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengajak parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI untuk segera membuat tindaka nyata untuk membantu bangsa Palestina di Gaza.

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan sambutan di Inaugural Session of The 19th of The Parliamentary Union of The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau PUIC Conference, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Di depan para pimpinan parlemen negara-negara OKI, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak pernah berhenti membela hak rakyat Palestina terhadap kemerdekaan.

"Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu jangan kita sekadar berdiskusi, jangan menyusun resolusi-resolusi lagi, rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban, rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata," ujarnya.

Presiden ke-8 RI itu juga menyatakan bahwa Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Dia berpesan bahwa perjuangan membela Palestina akan semakin kuat apabila negara-negara Islam bisa bersatu.

"Mari kita atasi perbedaan kita, mari kita atas kecurigaan kita, mari kita atasi rivalitas di antara kita, marilah kita lihat hal-hal yang penting yaitu keselamatan umat Islam," tuturnya.

Prabowo pun menuturkan, Islam pernah menjadi pemimpin dunia dalam peradaban, termasuk kemajuan sains dan teknologi. Dia mengajak para parlemen negara-negara OKI untuk bisa kembali mewujudkan hal tersebut di zaman modern ini.

Adapun, Ketua DPR Puan Maharani, yang juga telah resmi didapuk sebagai Presiden PUIC, juga menyuarakan perlunya negara-negara OKI untuk menggunakan pengaruhnya dalam membantu bangsa Palestina.

Puan juga menegaskan perlunya penolakan terhadap wacan relokasi bangsa Palestina dari Gaza.

"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina," ujarnya kepada para peserta forum tersebut.