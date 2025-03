Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ayat Kursi memiliki kedudukan sebagai salah satu ayat paling agung dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat Kursi memiliki banyak keutamaan, salah satunya sebagai pelindung dari gangguan syaiton atau makhluk ghaib.

Di bawah ini bacaan Ayat Kursi latin dan arab beserta artinya lengkap, untuk Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat banyak manfaatnya.

Ayat Kursi mengandung pesan-pesan penting antara lain menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah SWT.

Selain itu, Ayat Kursi latin dan arab beserta terjemahannya menggambarkan kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi, serta pengetahuan-Nya yang tidak terbatas.

Ayat Kursi latin ini menyebutkan beberapa sifat Allah yang mulia, seperti Al-Hayyu (Maha Hidup) dan Al-Qayyum (Maha Berdiri Sendiri).

Bacaan Ayat Kursi Lengkap

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٢٥٥

Ayat Kursi Latin: "Allaahu Laailaaha illa huwal hayyul qayyuum. Laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi. Mangdzalladzii yasyfa'u 'indahuu illai bi idznih. Ya'lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum. Walaa yuhiithuuna bisyai-in min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardha. Walaa ya-uuduhuu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'azhiim"

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Rasulullah SAW menyebut Ayat Kursi sebagai ayat yang paling agung dalam Al Qur'an sebagaimana dalam Hadits riwayat Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أُبَيٍّ -هُوَ ابْنُ كَعْبٍ-أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: "أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَرَدَّدَهَا مِرَارًا ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ. قَالَ: "لِيَهْنك الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sa'id Al-Jariri, dari Abus Salil, dari Abdullah ibnu Rabah, dari Ubay ibnu Ka'b, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, "Ayat Kitabullah manakah yang paling agung?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, "Ayat Kursi." Lalu Nabi SAW bersabda, "Selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya ayat Kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan Yang Mahakuasa di dekat pilar Arasy."

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah SWT akan memberikan perlindungan bagi hambanya yang membaca Ayat Kursi. Ayat Kursi juga dipercaya membuka pintu hikmah dan rezeki dari Allah, serta menghindarkan dari neraka.

Tafsir Ayat Kursi

Ayat Kursi terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 255, dikenal sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat Kursi ini menegaskan keesaan dan kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Berikut tafsir Ayat Kursi selengkapnya:

Keesaan dan Kehidupan Kekal Allah: "Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi Terus-menerus mengurus (makhluk-Nya)." Ini menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah, Dia Maha Hidup dan senantiasa mengurus ciptaan-Nya.

"Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Hidup Kekal lagi Terus-menerus mengurus (makhluk-Nya)." Ini menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah, Dia Maha Hidup dan senantiasa mengurus ciptaan-Nya. Sifat Tidak Mengantuk dan Tidak Tidur: "Dia tidak mengantuk dan tidak tidur." Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menjaga dan memelihara alam semesta tanpa rasa lelah.

"Dia tidak mengantuk dan tidak tidur." Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menjaga dan memelihara alam semesta tanpa rasa lelah. Kepemilikan Langit dan Bumi: "Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi." Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah, menegaskan kekuasaan-Nya yang mutlak.

"Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi." Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah, menegaskan kekuasaan-Nya yang mutlak. Syafaat dengan Izin-Nya: "Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya." Ini menekankan bahwa pemberian syafaat hanya terjadi dengan izin Allah, menunjukkan otoritas-Nya.

"Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya." Ini menekankan bahwa pemberian syafaat hanya terjadi dengan izin Allah, menunjukkan otoritas-Nya. Ilmu Allah yang Meliputi Segalanya: "Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu, sementara manusia hanya mengetahui apa yang diizinkan-Nya.

"Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya." Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu, sementara manusia hanya mengetahui apa yang diizinkan-Nya. Kursi Allah Meliputi Langit dan Bumi: "Kursi-Nya meliputi langit dan bumi." Menurut beberapa tafsir, "kursi" di sini merujuk pada kebesaran dan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta.

"Kursi-Nya meliputi langit dan bumi." Menurut beberapa tafsir, "kursi" di sini merujuk pada kebesaran dan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Pemeliharaan Tanpa Beban: "Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya." Ini menegaskan bahwa memelihara langit dan bumi tidak memberatkan Allah sedikit pun.

"Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya." Ini menegaskan bahwa memelihara langit dan bumi tidak memberatkan Allah sedikit pun. Keagungan dan Kebesaran Allah: "Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar." Ayat ini menutup dengan penegasan tentang ketinggian dan kebesaran Allah atas segala sesuatu.

Keutamaan Membaca Ayat Kursi

Membaca dan memahami Ayar Kursi memiliki keutamaan besar sebagai pelindung dari gangguan syaiton dan jaminan surga bagi yang mengamalkannya usai sholat wajib.

Ayat Paling Agung dalam Al-Qur'an: Rasulullah ﷺ menyebut Ayat Kursi sebagai ayat paling agung dalam Al-Qur'an.

Membaca Ayat Kursi sebelum tidur akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan terhindar dari gangguan setan atau makhluk ghaib hingga pagi hari.

Itulah tadi bacaan Ayat Kursi Latin dan Arab beserta artinya yang memiliki kedudukan paling istimewa dalam Al Qur'an.