Donald Trump Jadi Presiden AS, Harga Emas Naik Tipis

Harga emas dilaporkan mengalami kenaikan setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden baru AS.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS pada Selasa, 21 Januari 2025 dini hari WIB

Dilansir dari Reuters, harga emas sedikit lebih tinggi pada hari Senin, didukung oleh melemahnya dolar AS.

Prediksi laporan tersebut menyebut jika hal ini karena pasar menilai potensi dampak ekonomi dari kebijakan periode kedua Presiden AS Donald Trump setelah pelantikannya.

Harga emas spot naik 0,3% menjadi $2.709,09 per ons pada pukul 1:49 siang ET (1849 GMT) dengan volume perdagangan yang rendah karena pasar AS tutup karena hari libur Hari Martin Luther King Jr.

Di Indonesia sendiri, harga emas Antamm juga mengalami kenaikan pada Selasa, 21 Januari 2025 pagi WIB.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Selasa, naik sebesar Rp6.000 menjadi Rp1.591.000 per gram dari sebelumnya Rp1.585.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.437.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

- Harga emas 0,5 gram: Rp845.500.

- Harga emas 1 gram: Rp1.591.000.

- Harga emas 2 gram: Rp3.122.000.

- Harga emas 3 gram: Rp4.658.000.

- Harga emas 5 gram: Rp7.730.000.

- Harga emas 10 gram: Rp15.405.000.

- Harga emas 25 gram: Rp38.387.000.

- Harga emas 50 gram: Rp76.695.000.

- Harga emas 100 gram: Rp153.312.000.

- Harga emas 250 gram: Rp383.015.000.

- Harga emas 500 gram: Rp765.820.000.

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.531.600.000.