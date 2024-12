Rumus Menghitung Median dan Contoh Soalnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam analisis statistik, penting untuk mengetahui cara menghitung median. Median memberikan gambaran akurat tentang pemusatan data, terutama jika data memiliki nilai ekstrem atau outlier.



Langkah pertama untuk menghitung median adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah data. Jika jumlah data genap, dapat dicari menggunakan rumus mencari median Me=(n+1)÷2, dimana n adalah jumlah data.

Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Rumus menghitung median dengan jumlah data genap berbeda dengan jumlah data ganjil.

Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sederhananya, median adalah angka yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar.

Istilah Median sering digunakan dalam statistik dengan simbol Me dan digunakan untuk menggambarkan pusat dari suatu distribusi data. Dengan memahami cara menghitung median, kita dapat membuat analisis data yang lebih akurat dan informatif.

Rumus median dibedakan menjadi jumlah data ganjil atau genap. Jika data yang disajikan berjumlah ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah susunan data.

Namun, jika data berjumlah genap, maka cara menghitung median adalah dengan menemukan rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah susunan data.

1. Rumus Menghitung Median jika Data Ganjil

Me= data ke-((n+1)/2)

2. Rumus Menghitung Median jika Data Genap

Me= [data ke-(n/2) + data ke-((n/2)+1)] / 2

Contoh Soal Menghitung Median

Tentukan median dari data berikut: 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 53, 84, 51, 90, 93.

Jawaban:

Data tersebut diurutkan terlebih dahulu menjadi seperti berikut:

19, 21, 29, 50, 51, 52, 53, 65, 82, 84, 90, 91, 93

Banyaknya data di atas adalah 13 (ganjil). Jadi, cara menghitung median mediannya adalah seperti berikut:

Me= data ke (n + 1) / 2

Me= data ke (13 + 1) / 2

Me= data ke 7

Jadi, mediannya adalah data ke-7, yaitu bilangan 53.

Tentukan median dari data sebagai berikut: 39, 35, 35, 36, 37, 38, 42, 40, 38, 41, 37, 35, 38, 40, 41, dan 40.

Jawaban:

Data diurutkan terlebih dahulu menjadi seperti berikut:

35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 42

Banyaknya data di atas ada 16 (genap). Jadi, cara menghitung median adalah seperti berikut:

Me= [data ke (n / 2) + data ke (n / 2) + 1] / 2.

Me= [data ke (16 ÷ 2) + data ke ((16 / 2) + 1)] / 2.

Me= [data ke 8 + data ke 9] / 2.

Data ke 8 adalah bilangan 38, sedangkan data ke 9 adalah bilangan 38

Me= (38 + 38) / 2 = 76 / 2 = 38

Jadi, mediannya adalah bilangan 38.

Itulah cara menghitung median lengkap dengan contoh soal data ganjil dan genap.