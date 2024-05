30 Contoh Kalimat Simple Present Tense dengan Rumus dan Artinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kalimat simple present tense dalam Bahasa Inggris umumnya digunakan untuk mengungkapkan fakta umum, kebiasaan, atau kejadian sehari-hari. Pahami contoh kalimat simple present tense positif, negatif dan tanya di bawah ini.

Menurut Betty Scrampfher Azar dalam Buku Understanding and Using English Grammar, kalimat simple present tense menjelaskan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lalu, terjadi di masa sekarang, dan akan terjadi di masa depan.

”[Kalimat simple present tense] ini mengungkapkan pernyataan umum tentang fakta dan kebenaran abadi,” tulisnya.

Selain itu, kalimat simple present juga digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari.

Struktur kalimat positif simple present tense terdiri dari Subjek (S) + kata kerja (bentuk dasar atau dengan akhiran s/es) + dan objek/keterangan.

Kata kerja kalimat simple present tense umumnya menggunakan bentuk dasar (verb 1) untuk kalimat verbal atau to be/am/is untuk kalimat nominal. Untuk subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, maka kata kerja harus ditambahkan dengan -s/es. Contohnya, She eats, He drives, It spins.

Struktur Kalimat Present Tense

Subjek + kata kerja (bentuk dasar atau +s/es) + (objek/pelengkap) + (keterangan waktu/tempat).

Tambahkan -s/es pada kata kerja jika subjeknya orang ketiga tunggal (he, she, it).

Contoh Kalimat Simple Present Tense Positif

Berikut adalah 10 contoh kalimat positif simple present tense beserta penjelasan strukturnya:

She writes a letter every day.

Penjelasan: Subjek (She) + kata kerja bentuk dasar + s (writes) + objek (a letter) + keterangan waktu (every day).

Arti: Dia menulis surat setiap hari.

I go to the gym every Monday.

Penjelasan: Subjek (I) + kata kerja bentuk dasar (go) + keterangan tempat (to the gym) + keterangan waktu (every Mondays).

Arti: Saya pergi ke gym setiap hari Senin.

They study English in the morning.

Penjelasan: Subjek (They) + kata kerja bentuk dasar (study) + objek (English) + keterangan waktu (in the morning).

Arti: Mereka belajar bahasa Inggris di pagi hari.

He likes to play football.

Penjelasan: Subjek (He) + kata kerja bentuk dasar + s (likes) + keterangan (to play football).

Arti: Dia suka bermain sepak bola.

We live in Jakarta.

Penjelasan: Subjek (We) + kata kerja bentuk dasar (live) + keterangan tempat (in Jakarta).

Arti: Kami tinggal di Jakarta.

She always drinks coffee in the morning.

Penjelasan: Subjek (She) + kata kerja bentuk dasar + s (drinks) + keterangan frekuensi (always) + keterangan waktu (in the morning).

Arti: Dia selalu minum kopi di pagi hari.

The sun rises in the east.

Penjelasan: Subjek (The sun) + kata kerja bentuk dasar + s (rises) + keterangan tempat (in the east).

Arti: Matahari terbit di timur.

John and Mary visit their grandparents every weekend.

Penjelasan: Subjek (John and Mary) + kata kerja bentuk dasar (visit) + objek (their grandparents) + keterangan waktu (every weekend).

Arti: John dan Mary mengunjungi kakek-nenek mereka setiap akhir pekan.

It often rains in the afternoon.

Penjelasan: Subjek (It) + kata kerja bentuk dasar + s (rains) + keterangan frekuensi (often) + keterangan waktu (in the afternoon).

Arti: Sering hujan di sore hari.

You speak English very well.

Penjelasan: Subjek (You) + kata kerja bentuk dasar (speak) + objek (English) + keterangan tambahan (very well).

Arti: Kamu berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik.

Struktur Kalimat Negatif Present Tense

- Subjek + do/does not + kata kerja bentuk dasar + (objek/pelengkap) + (keterangan waktu/tempat).

- Gunakan "does not" untuk subjek orang ketiga tunggal (he, she, it) dan "do not" untuk subjek lainnya (I, you, we, they).

Contoh Kalimat Present Tense Negatif

Berikut ini adalah 10 contoh kalimat negatif present tense dalam bahasa Inggris beserta penjelasan dan artinya:

She does not write a letter every day.

Penjelasan: Subjek (She) + does not + kata kerja bentuk dasar (write) + objek (a letter) + keterangan waktu (every day).

Arti: Dia tidak menulis surat setiap hari.

I do not go to the gym on Mondays.

Penjelasan: Subjek (I) + do not + kata kerja bentuk dasar (go) + keterangan tempat (to the gym) + keterangan waktu (on Mondays).

Arti: Saya tidak pergi ke gym setiap hari Senin.

They do not study English in the morning.

Penjelasan: Subjek (They) + do not + kata kerja bentuk dasar (study) + objek (English) + keterangan waktu (in the morning).

Arti: Mereka tidak belajar bahasa Inggris di pagi hari.

He does not like to play football.

Penjelasan: Subjek (He) + does not + kata kerja bentuk dasar (like) + keterangan (to play football).

Arti: Dia tidak suka bermain sepak bola.

We do not live in Jakarta.

Penjelasan: Subjek (We) + do not + kata kerja bentuk dasar (live) + keterangan tempat (in Jakarta).

Arti: Kami tidak tinggal di Jakarta.

She does not always drink coffee in the morning.

Penjelasan: Subjek (She) + does not + kata kerja bentuk dasar (drink) + keterangan frekuensi (always) + keterangan waktu (in the morning).

Arti: Dia tidak selalu minum kopi di pagi hari.

The sun does not rise in the west.

Penjelasan: Subjek (The sun) + does not + kata kerja bentuk dasar (rise) + keterangan tempat (in the west).

Arti: Matahari tidak terbit di barat.

John and Mary do not visit their grandparents every weekend.

Penjelasan: Subjek (John and Mary) + do not + kata kerja bentuk dasar (visit) + objek (their grandparents) + keterangan waktu (every weekend).

Arti: John dan Mary tidak mengunjungi kakek-nenek mereka setiap akhir pekan.

It does not often rain in the afternoon.

Penjelasan: Subjek (It) + does not + kata kerja bentuk dasar (rain) + keterangan frekuensi (often) + keterangan waktu (in the afternoon).

Arti: Tidak sering hujan di sore hari.

You do not speak English very well.

Penjelasan: Subjek (You) + do not + kata kerja bentuk dasar (speak) + objek (English) + keterangan tambahan (very well).

Arti: Kamu tidak berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik.

Struktur Kalimat Tanya Present Tense

- Do/Does + subjek + kata kerja bentuk dasar + (objek/pelengkap) + (keterangan waktu/tempat)?

- Gunakan "does" untuk subjek orang ketiga tunggal (he, she, it) dan "do" untuk subjek lainnya (I, you, we, they).

Contoh Kalimat Tanya Present Tense

Berikut adalah 10 contoh kalimat tanya present tense dalam bahasa Inggris beserta penjelasan ringkas dan artinya dalam bahasa Indonesia:

Does she write a letter every day?

Penjelasan: Does + subjek (she) + kata kerja bentuk dasar (write) + objek (a letter) + keterangan waktu (every day)?

Arti: Apakah dia menulis surat setiap hari?

Do you go to the gym on Mondays?

Penjelasan: Do + subjek (you) + kata kerja bentuk dasar (go) + keterangan tempat (to the gym) + keterangan waktu (on Mondays)?

Arti: Apakah kamu pergi ke gym setiap hari Senin?

Do they study English in the morning?

Penjelasan: Do + subjek (they) + kata kerja bentuk dasar (study) + objek (English) + keterangan waktu (in the morning)?

Arti: Apakah mereka belajar bahasa Inggris di pagi hari?

Does he like to play football?

Penjelasan: Does + subjek (he) + kata kerja bentuk dasar (like) + keterangan (to play football)?

Arti: Apakah dia suka bermain sepak bola?

Do we live in Jakarta?

Penjelasan: Do + subjek (we) + kata kerja bentuk dasar (live) + keterangan tempat (in Jakarta)?

Arti: Apakah kami tinggal di Jakarta?

Does she always drink coffee in the morning?

Penjelasan: Does + subjek (she) + kata kerja bentuk dasar (drink) + keterangan frekuensi (always) + keterangan waktu (in the morning)?

Arti: Apakah dia selalu minum kopi di pagi hari?

Does the sun rise in the east?

Penjelasan: Does + subjek (the sun) + kata kerja bentuk dasar (rise) + keterangan tempat (in the east)?

Arti: Apakah matahari terbit di timur?

Do John and Mary visit their grandparents every weekend?

Penjelasan: Do + subjek (John and Mary) + kata kerja bentuk dasar (visit) + objek (their grandparents) + keterangan waktu (every weekend)?

Arti: Apakah John dan Mary mengunjungi kakek-nenek mereka setiap akhir pekan?

Does it often rain in the afternoon?

Penjelasan: Does + subjek (it) + kata kerja bentuk dasar (rain) + keterangan frekuensi (often) + keterangan waktu (in the afternoon)?

Arti: Apakah sering hujan di sore hari?

Do you speak English very well?

Penjelasan: Do + subjek (you) + kata kerja bentuk dasar (speak) + objek (English) + keterangan tambahan (very well)?

Arti: Apakah kamu berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik?

Demikian informasi lengkap mengenai struktur atau rumus dan contoh kalimat present tense positif, negatif dan tanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel