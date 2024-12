Profil Charles Kushner, Besan Trump Calon Dubes AS untuk Prancis

Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mengumumkan pencalonan Charles Kushner untuk menjabat sebagai duta besar AS untuk Prancis.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mengumumkan pencalonan Charles Kushner, seorang maestro real estate dan ayah dari menantunya Jared Kushner, untuk menjabat sebagai duta besar AS untuk Prancis.

Trump membuat pengumuman tersebut dalam sebuah posting di Truth Social miliknya.

Dalam unggahan terbarunya, Trump menggambarkan Kushner sebagai seorang pemimpin bisnis, filantropis, & pembuat kesepakatan yang luar biasa.

Ia juga memuji kualifikasinya untuk peran diplomatik tersebut. Dalam postingannya, Trump menyoroti karier Kushner yang luas dalam bisnis dan layanan publik.

“Charlie adalah Pendiri & Ketua Kushner Companies, salah satu firma real estat swasta terbesar & tersukses di negara ini,” tulis Trump.

Ia juga mengutip penghargaan masa lalu Kushner, termasuk dinobatkan sebagai Pengusaha New Jersey Tahun Ini oleh Ernst & Young, dan pengangkatannya ke US Holocaust Memorial Council dan Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey.

Siapa Charles Kushner?

Charles Kushner, 70 tahun, adalah pendiri dan pimpinan Kushner Companies. Ia lulus dari Universitas Hofstra pada tahun 1979.

Charles Kusher kemudian bergabung dengan ayahnya Joseph Kushner di bidang real estate dan mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1985.

Kushner Companies, salah satu firma swasta terbesar dan tersukses di AS, telah mengakuisisi properti bernilai jutaan di New York, Pennsylvania, dan Florida.

