Jimmy Carter Jadi Mantan Presiden AS Pertama yang Rayakan Ulang Tahun ke-100

Jimmy Carter adalah Presiden AS dari Partai Demokrat yang menjabat pada periode 1977-1981.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-39 Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter, merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada Selasa (1/10/2024). Catatan ini menjadikannya sebagai presiden AS pertama yang hidup lebih lama dibandingkan Kepala Negara AS manapun dalam sejarah.

Mengutip Reuters pada Rabu (2/10/2024) Carter adalah Presiden AS dari Partai Demokrat yang menjabat pada periode 1977-1981. Pekerjaan kemanusiaannya selama puluhan tahun setelah meninggalkan kursi Presiden AS, termasuk mendukung hak asasi manusia dan pengentasan kemiskinan di seluruh dunia, membuatnya mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2002.

Ulang tahun ke-100 Carter jatuh pada 19 bulan setelah dirinya masuk perawatan rumah sakit di rumahnya di Plains, Georgia. Perayaan ulang tahun Carter diwarnai dengan siaran konser penghormatan oleh bintang-bintang musik country, rock dan gospel yang direkam di Fox Theater Atlanta bulan lalu.

Konser tersebut mengumpulkan lebih dari US$1 juta untuk program internasional Carter Center, yang dia dirikan bersama istrinya, Rosalynn Carter. Mantan presiden tersebut berencana untuk menyaksikan konser tersebut di Georgia Public Broadcasting, menurut cucunya Jason Carter.

Adapun, Jimmy dan Rosalynn Carter menikah selama 77 tahun. Rosalynn Carter meninggal pada November 2023 dan mantan presiden itu terakhir kali terlihat di depan umum pada pemakaman istrinya, di mana dia menggunakan kursi roda dan tampak lemah.

Dia telah didiagnosis menderita kanker dan masalah kesehatan lainnya, dan memutuskan untuk mengakhiri intervensi medis dan memasuki perawatan rumah sakit pada Februari 2023.

Dalam penghormatan ulang tahunnya, Presiden AS Joe Biden, mengatakan Carter selalu menjadi kekuatan moral bagi bangsa AS dan dunia.

“Visi Anda yang penuh harapan terhadap negara kami, komitmen Anda terhadap dunia yang lebih baik, dan keyakinan Anda yang tak tergoyahkan pada kekuatan kebaikan manusia terus menjadi cahaya penuntun bagi kita semua,” kata pernyataan Biden.

Keluarga Carter telah bekerja dengan kelompok nirlaba Habitat for Humanity International sejak tahun 1980an, dan mantan presiden tersebut secara teratur bergabung dengan sukarelawan lain untuk membantu membangun rumah bagi orang-orang yang terkena dampak kemiskinan atau bencana.

Minggu ini, untuk memperingati ulang tahun Carter, sejumlah relawan Habitat, termasuk bintang musik country Garth Brooks dan Trisha Yarwood, akan membangun 30 rumah di St. Paul, Minnesota, kata kelompok itu.

“Jimmy & Rosalynn Carter Work Project tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menghormati warisan keluarga Carter, namun juga sebagai pengingat akan apa yang mungkin terjadi ketika orang-orang dari semua lapisan masyarakat bersatu untuk bekerja menuju satu tujuan bersama,” ujar CEO Habitat for Humanity, Jonathan Reckford, dalam sebuah pernyataan.