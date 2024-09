Agenda Jokowi Hari Ini, Buka IISF 2024 & Misa Agung Paus Fransiskus di GBK

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung hari ini, Kamis (5/9/2024) di Jakarta Convention Center (JCC).

ISF 2024 yang dibuka oleh Presiden Ke-7 RI ini mengangkat tema Towards Sustainable and Inclusive Growth. Forum yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta ini menyoroti lima pilar pembahasan, yaitu ekonomi hijau (green economy), transisi energi (energy transition), konservasi alam dan keanekaragaman hayati (biodiversity and nature conservation), gaya hidup berkelanjutan (sustainable living), dan ekonomi kelautan (blue economy).

Sejumlah pemimpin dunia yang akan hadir sebagai pembicara utama pada forum ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura, Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, Menteri Industri dan Teknologi Informasi China Jin Zuanglong, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo Eve Bazaiba.

Turut hadir dalam ISF 2024 Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, Penasihat Khusus Aksi Iklim dari Kementerian Luar Negeri Perancis, Kevin Magron . Selain itu akan hadir juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, CEO of Bezos Earth Fund, Andrew Steers, Vice President, The Rockefeller Foundation, Deepali Khanna.

Forum ISF 2024 adalah ajang resmi Pemerintah Indonesia untuk para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara supaya dapat bertukar pikiran dan pengetahuan, sekaligus memberikan solusi, dan praktik terbaik menghadapi perubahan iklim.

Nantinya, ISF 2024 yang berlangsung selama dua hari akan diisi sejumlah agenda mulai dari sesi utama dengan menghadirkan para pembicara kunci, Pleno, Tematik, High Level Dialogue, Memorandum of Understanding (MoU) Signing, Pameran, hingga Gala Dinner.

Tak kalah menarik adalah Gala Dinner yang akan dilaksanakan di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Gala Dinner akan menyuguhkan sajian pertunjukan yang menarik dan spektakuler.

Video mapping dengan atraksi pencahayaan yang menampilkan gambar animasi atau video yang menyoroti dinding Gala Diner yang akan dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin juga akan menyuguhkan makanan khas Nusantara. Acara ini akan dihadir oleh 500 tamu undangan VIP.

Misa Agung Paus Fransiskus

Selain ISF 2024, Kepala Negara juga terjadwal bakal melepas Paus Fransiskus untuk melaksanakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis (5/9/2024) sore.

Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu menyambut kunjungan Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Sri Paus Fransiskus, dengan upacara kenegaraan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).

Kunjungan ini bersejarah karena kunjungan Paus terakhir ke Indonesia terjadi lebih dari tiga dekade yang lalu, yakni Paus Paulus VI pada 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada 1989.

Kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus ke Indonesia ini menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik. Selain Indonesia, Sri Paus juga berencana akan mengunjungi Papua Nugini, Timor-Leste, hingga Singapura.