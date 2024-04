Persiapan World Water Forum, Menteri PUPR Basuki Bertemu Luhut Bahas Keamanan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan Indonesia telah siap menjadi tuan rumah perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10.

Basuki mengungkap, guna menyukseskan perhelatan yang digelar pada 18-25 Mei 2024 tersebut, pada hari ini dirinya telah menghadap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10 di Indonesia.

"Tadi memang sudah rapat di Pak Menko untuk membahas persiapannya. Nanti tanggal 10 Mei 2024 juga ada rapat di sini [di Kementerian PUPR]," tutur Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4/2024).

Basuki menjelaskan, pertemuannya bersama Luhut itu membahas mengenai persiapan pelaksanaan mulai dari opening ceremony acara hingga tingkat keamanan.

"Jadi menurut kami kita sudah siap untuk melaksanakan forum tersebut. Baik untuk yang summitnya maupun yang untuk forumnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut memang sempat mengungkap 4 target yang bakal dicapai dari gelaran forum internasional tersebut.

Luhut mengatakan, World Water Forum ke-10 menjadi ajang untuk Indonesia memperkuat perannya di tingkat regional dan global untuk mitigasi isu dalam bidang air. "Terdapat empat deliverables yang ditargetkan akan dicapai yaitu [pertama] pendirian Center of Excellence for Climate and Water Resilience," tuturnya.

Kedua, penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dapat menghasilkan pembentukan kelompok kerja untuk Integrated Water Resources Management for Small Islands.

Ketiga, melalui forum ini diharapkan akan terbentuk penetapan Hari Danau Sedunia dan keempat dibidik untuk menghasilkan sejumlah proyek konkret lainnya.

