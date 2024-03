Permintaan Naik, Satgas Pangan Polri Pelototi Distributor Beras dan Minyak Goreng

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Satgas Pangan Polri tengah mengawasi ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting pada periode awal Ramadan 2024.

Kepala Satuan Tugas alias Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan menyampaikan pengawasan dilakukan karena naiknya permintaan bahan pokok seperti beras, telur ayam dan minyak goreng.

"Konsumsi masyarakat meningkat di masa Ramadan dan Lebaran," ujar Whisnu dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/3/2024).

Dia menambahkan, Satgas terus mengawasi distributor barang untuk memastikan pasokan bapokting sampai pada outlet yang ada di Indonesia.

"Pengamatan Satgas Pangan Polri di tingkat distributor hingga saat ini beberapa Gudang Distribution Center atau Pusat Distribusi sudah men-supply bapokting ke outlet-outletnya untuk pemenuhan kebutuhan hingga beberapa minggu kedepan," tambahnya.

Selain itu, Whisnu mengungkapkan beberapa temuan harga di sejumlah daerah pada Rabu (13/3/2024). Misalnya, di pasar ritel modern Jabodetabek, harga beras medium SPHP di harga Rp10.900 per kilogram (kg).

Sementara, beras premium bervariatif mulai dari harga Rp12.800 per kg hingga Rp16.500 per kg. Lalu, minyak goreng premium Rp16.650 per liter, telur ayam di harga Rp32.100 per kg hingga dan daging ayam Rp45.900 per kg - Rp50.000 per kg.

Selain di Jabodetabek, Jenderal Polisi Bintang satu ini juga menyampaikan sejumlah harga di pasar Tambahrejo Surabaya seperti beras medium mencapai Rp 10.900 per kg, telur ayam Rp31.000 per kg dan daging sapi Rp10.666 per kg.

Adapun, di pasar Andir Kota Bandung, harga telur ayam Rp29.000 per kg, beras medium Rp11.000 per kg dan daging ayam Rp34.000 per kg.

"Selain memastikan ketersediaan dan pemantauan harga, Satgas Pangan berkoordinasi dengan Korlantas dalam memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut komoditi pangan agar pendistribusian dari daerah sentra produksi tidak terhambat," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel