Gaji Mayor Teddy, Ajudan Tampan Prabowo Subianto yang Viral

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi tentang gaji Mayor Teddy, ajudan Prabowo Subianto yang viral.

Sosok Mayor Teddy menjadi sisi lain di balik tegangnya gejolak Pemilu 2024. Mayor Teddy sendiri merupakan ajudan pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Di beberapa media sosial, sosok Mayor Teddy kerap jadi perbincangan lantaran memiliki paras yang dianggap rupawan.

Ia juga sempat mendapat kritikan setelah ketahuan berada di kursi pendukung Prabowo Subianto sementara dirinya masih berstatus TNI aktif.

Sebagai informasi, dia merupakan jebolan Akademi Militer tahun 2011 serta lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menyatakan bahwa Teddy tidak mewakili institusi saat tertangkap kamera di antara tim sukses (timses) Prabowo dalam debat pertama.

“Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menteri Pertahanan (Menhan). Tidak mewakili TNI atau kepentingan pribadi,” kata Julius pada Senin, 18 Desember 2023.

Mengacu pada viralnya Mayor Teddy, berapa gaji dan tunjangannya per bulan menjadi bahasan tersendiri. Berikut adalah informasi tentang gaji Mayor Teddy.

Gaji Mayor Teddy

Ketentuan pemberian gaji bagi anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sementara itu, Mayor merupakan pangkat dalam kemiliteran perwira tingkat menengah (golongan IV) paling rendah. Pangkat itu setingkat di atas Kapten dan setingkat di bawah Letnan Kolonel serta biasanya berkedudukan sebagai komandan.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2019, gaji pokok seorang Mayor berkisar Rp 3.000.100 hingga Rp 4.930.100 per bulan (Rp 3 juta hingga Rp 4,93 juta per bulan).

Perbedaan gaji tersebut ditentukan oleh masa kerja golongan 0-32 tahun atau dikenal dengan istilah MKG, seperti halnya yang berlaku pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan Mayor Teddy

Selain gaji, Mayor Teddy juga berhak mendapatkan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari gaji pokok.

2. Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk masing-masing anak dari prajurit TNI (maksimal 3 orang), belum pernah menikah atau belum mempunyai penghasilan pribadi, dan berusia paling tinggi 21 tahun atau dapat diperpanjang hingga usia anak 25 tahun bila masih sekolah/kuliah/kursus.

3. Tunjangan pangan/beras dalam bentuk uang atau beras (natura) sebanyak 18 kilogram dan 10 kilogram per jiwa per bulan untuk anggota keluarga TNI yang berhak memperoleh tunjangan.

4. Uang lauk pauk berdasarkan jumlah hari kalender.

5. Tunjangan umum diberikan kepada kepada prajurit yang tidak menerima tunjangan jabatan fungsional atau jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

6. Tunjangan jabatan fungsional/struktural.

7. Tunjangan yang disetarakan dengan tunjangan jabatan.

8. Tunjangan khusus Provinsi Papua.

9. Tunjangan pengabdian wilayah terpencil.

10. Tunjangan khusus Korps Wanita TNI.

11. Tunjangan Bintara Pembina Desa.

12. Tunjangan operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

13. Tunjangan kompensasi kerja/risiko.

14. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

