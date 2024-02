Hasil Quick Count Prabowo-Gibran Indikasikan Menang Satu Putaran, Warganet Pasrah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Kata pasrah jadi topik hangat dalam perbincangan warga X, dulu Twitter, selepas hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dipastikan menang satu putaran.

Saat tulisan ini dinaikan, warganet telah menggunggah kata pasrah lebih dari 15.000 kali di X, dan menjadi tren dalam topik media sosial di Indonesia.

Sejumlah meme dan karikatur bermunculan menemani trending topic pasrah tersebut. Anggota tim sukses (timses) pasangan 03, Islah Bahrawi mengatakan kubunya tetap merasa terhormat meski kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini.

“Sebagai pendukung Ganjar Mahfud, kalau pun kita tidak menang, kita cukup berbangga diri bahwa kita kalah dengan terhormat,” kata Islah lewat unggahannya di X, dulu Twitter, Rabu (14/2/2024).

Islah menambahkan kubunya telah berusaha maksimal untuk melawan opresi aparat dan kecurangan dalam dugaan pelaksanaan pemilu serentak kali ini.

“Kita telah berusaha maksimal melawan opresi aparatur dan keculasan politik paling brutal dalam sejarah bangsa ini. We'll never walk alone! Santai saja,” kata dia.

Di lini masa X, unggahan soal pasrah itu berkelindan dengan ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat soal kecurangan pemilu yang sistematis terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk saat hari pencoblosan.

Sebelumnya, berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Indikator Politik Indonesia per 15.00 WIB, paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul cukup dominan dibandingkan para persaingannya, paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berdasarkan hasil quick count sementara yang masuk hingga dua jam setelah pemungutan suara ditutup, pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 59,63% suara.

Paslon ini berhasil unggul di 10 wilayah berdasarkan pembagian wilayah sampel dari hasil hasil quick count Pilpres 2024 yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia.

Pasangan Anies-Muhaimin hanya unggul di satu wilayah yakni DKI Jakarta bila merujuk hasil quick count Pilpres 2024 yang dihelat Indikator Politik Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News