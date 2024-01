Ini Asal Muasal Kemunculan Gerakan Empat Jari Lawan Prabowo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Empat Jari yang bertujuan untuk tidak memilih paslon nomor 2, Prabowo-Gibran lahir dari kemarahan sang inisiator John Muhammad dalam perjalanan pesta demokrasi rakyat atau Pemilu 2024.

Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad menilai bahwa Pemilu tahun ini sudah tidak adil ketika Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto usai diberi 'karpet merah' oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kemarahan yang memuncak karena kita sudah melihat pemilu ini udah tidak fair lagi gitu, jadi kalau pemuncaknya itu dimulai dari pencalonan, Jokowi junior ya dalam hal ini. Terus kemudian, bapaknya, Jokowi yang memutuskan untuk berkampanye dan berpihak," ujar John kepada Bisnis, Rabu (31/1/2024).

Kemudian, dia juga menginisiasi gerakan ini untuk menghentikan narasi satu putaran yang akan dimenangkan oleh Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Dengan demikian, John menuerukan gerakan empat jari untuk memilih paslon 01 Anies-Imin dan 02 Ganjar Mahfud serta menggaet suara dari kelompok golput untuk memilih paslon 01 dan 03.

Dia juga menerangkan, gerakan ini merupakan kampanye negatif yang memiliki nilai sama dengan kampanye positif. Pada intinya, jika kampanye positif mengajak untuk memilih, sebaliknya kampanye negatif mengajak untuk tidak memilih.

Bahkan, kata John, kampanye negatif ini pernah dilakukan pada 1999 dan 2004 yang ketika muncul gerakan untuk tidak memilih koruptor.

"Ada juga yang menilai bahwa gerakan saya ini black campaign, black campaign itu perlu diperjelas, apakah seperti kampanye hoax atau negatif campaign, nah ini sesuatu yang sama nilainya dengan kampanye positif," imbuhnya.

Sebagai informasi, makna dari gerakan empat jari ini adalah simbol yang menghendaki persatuan paslon 1 dan 3 melalui gerakan non elit atau rakyat.

Simbol gerakan empat jari juga merepresentasikan sila ke-4, isyarat nasional soal tanda bahaya atau meminta pertolongan hingga kekuatan politik baru.

Di X, postingan gerakan empat jari ini kemudian disebarluaskan oleh akun @gitaputrid terpantau telah menuai puluhan ribu interaksi.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada Jumat (31/1/2024) pukul 12.17, postingan ini telah mengantongi 12.300 repost, 917 quotes, 26.100 ribu likes dan 2.747 bookmark.

“Sebuah ajakan salam 4 jari sebagai ekspresi politik bukan Prabowo-Gibran dari @johnmuhammad_ Dahsyat! #SatuTigaTambahKita,” tulis @gitaputrid, Kamis (26/1/2024).

