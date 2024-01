Viral, Netizen Nilai Gelar Gemoy Kini Milik Anies dan Cak Imin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Debat calon wakil presiden (cawapres) kedua telah berhasil dilaksanakan pada Minggu (21/1/2024) malam WIB.

Ketiga cawapres mampu menyelesaikan debat dengan baik. Namun ada satu momen yang menjadi sorotan netizen di media sosial.

Momen tersebut terjadi saat hendak dilakukan foto bersama antara capres-cawapres dengan komisioner KPU.

Sebelum berfoto, Anies dan Cak Imin tiba-tiba berpelukan erat hingga menggoyangkan badan. Keduanya pun terlihat seperti anak kecil.

Potongan video yang memperlihatkan Anies dan Cak Imin berpelukan erat membuat netizen memberikan gelar "gemoy".

Mereka menilai bahwa gelar "gemoy" kini tak lagi dimiliki oleh Prabowo Subianto.

"Cak Imin the real gemoy," tulis netizen bernama akun @leonagustine.

"A less fabricated gemoy is actually Cak Imin. He's so smol and bantet," tulis netizen lain.

Bahkan stand up comedian Fico Fachriza juga turut memberikan komentar mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa "gemoy" yang dimiliki Cak Imin tak dibuat-buat.

"Dan point plus saya buat Cak Imin adalah tanpa perlu dibranding gemoy, Cak Imin gemoy dengan sendirinya," kata Fico seusai menonton debat cawapres.

Momen berpelukan hangat antara Anies dan Cak Imin itu pun turut menunjukkan kedekatan keduanya. Bahkan pelukan itu menjadi simbol rasa bangga Anies kepada pasangannya.

Seusai debat, Anies pun mengaku sangat bangga dengan Cak Imin karena dapat menyampaikan visi-misi dengan baik.

“Ada tiga kata atas apa yang dikerjakan kerjakan Gus Muhaimin malam ini satu, bangga, dua bangga, tiga bangga,” kata Anies di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Rasa bangga Anies ini bukan tanpa sebab. Dirinya melihat bahwa Cak Imin berhasil menjaga marwat debat yang selama ini ada.

Cak Imin, kata Anies, juga menjadikan debat ini sebagai forum untuk adu kebijakan bukan panggung menunjukan kepemimpinan seperti apa yang akan dilakukan kelak.

“Yang kedua menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikitpun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat,” ujarnya.

